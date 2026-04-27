Ryan Castro llevó “chamanes” a su concierto para evitar la lluvia

Medellín, Colombia. – El concierto de Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot terminó envuelto en una curiosa versión que se viralizó en redes sociales: la supuesta presencia de “chamanes” en el escenario para evitar que lloviera durante el espectáculo.

Todo comenzó con videos grabados por asistentes, donde se observan dos personas en la parte trasera de la tarima con una iluminación llamativa, lo que despertó la curiosidad del público y dio pie a múltiples interpretaciones.

En cuestión de horas, usuarios comenzaron a asegurar que el artista habría llevado figuras espirituales con el propósito de influir en el clima, una teoría que rápidamente ganó fuerza en plataformas digitales.

Entre rumores y realidad



Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que se tratara de chamanes. Otras versiones apuntan a que podrían ser miembros del equipo técnico o de producción, ubicados en esa zona por razones logísticas.

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A pesar de los comentarios, durante el concierto sí cayó una lluvia ligera, aunque esto no interrumpió el espectáculo ni afectó la euforia del público.

@sebas.vallejo97 Causalmente llovió en Medellín pero no en el atanasio y luego de mucho rato cayó una llovizna en medio del concierto leve Chamán en el concierto de Ryan Castro ♬ sonido original – Sebas Vallejo

Un show multitudinario



Más allá de la polémica, el evento reunió a miles de fanáticos y contó con la participación de artistas como J Balvin, Feid y Maluma, consolidándose como uno de los conciertos más comentados del fin de semana en Medellín.

El caso demuestra cómo, en la era digital, un detalle detrás del escenario puede convertirse en tendencia, mezclando espectáculo, misterio y conversación en redes sociales.