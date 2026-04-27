Santo Domingo.- Los domingos prometen recuperar su brillo en la televisión dominicana con la llegada de “El Domingo es Mío”, una nueva propuesta en vivo que busca devolverle a la teleaudiencia el entretenimiento familiar, variado y cercano que por años marcó tradición en los hogares.

El programa se estrenará el próximo domingo 03 de mayo, y será transmitido todos los domingos de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde por Digital 15 y Telemicro Internacional, conectando a República Dominicana con la diáspora en Estados Unidos y otras partes del mundo.

La conducción estará liderada por dos figuras de amplia trayectoria y carisma como Brenda Sánchez y Carlos Alfredo Fatule, quienes encabezarán esta apuesta televisiva junto a un elenco integrado por Jessica Campos y Luis Octavio Flores (El Chamo), aportando frescura, espontaneidad y dinamismo a cada entrega.

Brenda Sánchez y Carlos Alfredo Fatule

Además, el espacio contará con la participación del experimentado periodista José Antonio Aybar, encargado de las informaciones de entretenimiento; Johnny Trujillo, al frente de los deportes; y Delisa Francisco, quien llevará la energía del programa a las calles con intervenciones en exteriores. La música en vivo tendrá protagonismo bajo la dirección de Samuel Mejía.

Con un formato tipo revista televisiva, “El Domingo es Mío” incluirá concursos, entrevistas, reportajes especiales, deportes, temas migratorios, humor, interacción con el público y presentaciones musicales en vivo.

La producción contará con un equipo experimentado integrado por reconocidos profesionales del entretenimiento, bajo la producción ejecutiva de Alberto Cruz, mientras que la producción general recae en Nelson Muñoz Jr., garantizando una propuesta moderna, ágil y de alta calidad, con un elenco de figuras conocidas del micrófono y la televisión nacional.

Durante la presentación, el equipo de producción al dirigirse a los asistentes, dejaron claro que la televisión tradicional sigue vigente, aunque necesita evolucionar en la forma de conectar con las nuevas audiencias. En ese sentido, aseguraron que el programa generará contenido para redes sociales y aprovechará las plataformas digitales para ampliar su alcance.

Los organizadores, finalmente agradecieron el respaldo del Grupo de Medios Telemicro, al tiempo que reafirmaron su compromiso de impulsar propuestas criollas y de calidad.

Con esta nueva apuesta televisiva, “El Domingo es Mío” promete rescatar la tradición del entretenimiento familiar dominical, combinando modernidad, nostalgia y conexión con el público actual.

Un dato importante

Desde su primera emisión, el programa también apostará al impacto social con atractivas iniciativas, entre ellas la rifa de un bono de RD$500,000 como inicial para un apartamento dirigido a madres, así como el sorteo de un automóvil pautado para el 26 de julio.