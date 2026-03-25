Cae abatido “El Sicario de Pantoja” tras enfrentar a una patrulla en SDO

Santo Domingo Oeste.– Un hombre identificado como Enmanuel Ozoria, alias “El Malo” y/o “El Sicario de Pantoja”, cayó abatido la mañana del martes 24 de marzo tras enfrentar a tiros a miembros de una patrulla de investigaciones de la Policía Nacional en el distrito municipal de Pantoja.

De acuerdo con el informe preliminar, Ozoria era buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0086217, acusado de la muerte de Alexander Vásquez Montero, ocurrida el 15 de diciembre de 2025 en el mismo sector.

Según la institución del orden, los agentes dieron con su paradero mientras realizaban labores de localización y captura. Al percatarse de la presencia policial, el presunto delincuente abrió fuego con una pistola Taurus PT 111 G2, calibre 9mm, obligando a los oficiales a repeler la agresión. El hombre fue trasladado al hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció a causa de múltiples heridas de bala.

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Durante el operativo, Ozoria se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX100, color azul y sin placa, que, tras ser depurada, figura como robada mediante asalto a mano armada el pasado 23 de marzo en el sector Las Mercedes, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte.

En el hecho también fue detenido Jostin Smil Matos Encarnación, de 19 años, residente en Pantoja, quien acompañaba al occiso al momento del enfrentamiento. El joven será entregado al Coordinador de la División de Investigación de Vehículos Robados para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional indicó que continuará profundizando las investigaciones relacionadas al caso.