Santo Domingo. – La Policía Nacional informó el apresamiento de dos hombres señalados como los presuntos responsables de la muerte de un turista canadiense Tristan Primeaun-Pointras, de 19 años, en un hecho ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Plata.

Los detenidos fueron identificados como Jordi Yúnior Severiano y Rangel Merete Rodríguez, quienes, según las autoridades, fueron capturados en flagrante delito y posteriormente reconocidos como los autores del crimen.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el homicidio se produjo durante un intento de asalto, cuando la víctima se desplazaba junto a un acompañante.

Las autoridades indicaron que los imputados se movilizaron en una motocicleta al momento del hecho, y que uno de ellos habría realizado el disparo que le provocó la muerte al joven extranjero.

Durante el operativo, a los detenidos se les presuntamente consumió marihuana y dinero en efectivo, elementos que forman parte de las evidencias en el proceso investigativo.

Ambos permanecen bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso.