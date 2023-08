“Calles Abiertas 2023” en NYC serán este sábado en El Bronx y Brooklyn

NUEVA YORK.- Las últimas festividades de la tradicional celebración de “Summer Streets 2023” (Calles Abiertas 2023) en esta ciudad serán este sábado en los condados de El Bronx y Brooklyn, entre la avenida Tremont y Mosholy Parkway, y en Eastern Parkway, entre Grand Army Plaza y la avenida Búfalo.

Las actividades se iniciarán desde las 7:00 AM hasta la 1:00 PM, informó el Departamento de Transportación (DOT) que dirige Ydanis Rodríguez.

El DOT organiza el evento en los cinco condados al cerrar calles, sin ningún tipo de circulación de vehículos, y a cada actividad asisten decenas de miles de neoyorkinos, entre ellos dominicanos, con su familia a disfrutar de diferentes actividades.

La emblemática avenida Grand Concourse será un espacio vibrante y lleno de actividades para toda la comunidad.

A lo largo de este recorrido se establecerán paradas de descanso estratégicas en las calles 182, 192 y en Mosholu Pkwy. Estas paradas ofrecerán una variedad de actividades gratuitas para los asistentes.

Bajo la orientación del alcalde Eric Adams y el liderazgo visionario del Comisionado Rodríguez, “Summer Streets” se erige como una celebración anual que reafirma el compromiso de NYC con el acceso equitativo al espacio público y la promoción de un estilo de vida saludable y sostenible.

“Calles Abiertas” no solo brinda la oportunidad de recreación saludable, también fomenta el uso de formas de transporte más sostenibles en la ciudad. En colaboración con Citi Bike, los participantes podrán acceder a un pase de cortesía para no miembros.

Al comprar un pase de un día y usar el código CITISUMMER podrán disfrutar de desbloqueos gratuitos ilimitados en Citi Bike durante 24 horas.

El punto culminante de “Calles Abiertas” en El Bronx será en la Parada de Descanso de Grand Concourse con la calle 192, donde se ubicará el escenario principal. El público podrá deleitarse con una serie de presentaciones espectaculares que abarcarán diversos géneros musicales y expresiones artísticas (merengue, salsa y mariachi, entre otros)

Además de las presentaciones, “Summer Streets” contará con la participación de diversas organizaciones y grupos en los diferentes puntos de receso:

De 7:00 am – 7:45 am: One Yoga For All; 8:00 am – 8:45 am: Los hijos de la señorita Abbie; 9:00 am – 9:30 am: Nkumu Katalay; 9:45 am – 10:15 am: BombaYo; 10:30 am – 12:00 pm: México en el Corazón; 12:00 pm – 1:00 pm: Actuación estelar de Rubby Pérez. Es un día lleno de cultura y entretenimiento, informa el DOT.