Carlos Correa acuerdan con Minesota por 6 temporadas y US$200 MM

Redacción Deportes.- Los Mellizos de Minnesota presentaron este miércoles al torpedero Carlos Correa, a quien recuperan tras un proceso en la agencia libre de la MLB, que ha sido catalogado por el jugador como una “locura».

“Todo el proceso fue una locura, pero el final fue genial”, dijo Correa en una conferencia de prensa organizada por los Mellizos para dar a conocer el acuerdo que unirá al boricua con el conjunto de Minnesota por las próximas seis temporadas a cambio de 200 millones de dólares.

Con este convenio con los Mellizos concluye para Correa un periodo de agencia libre en la que su condición de salud fue puesta en tela de juicio y provocó que perdiera dos acuerdos más lucrativos que el alcanzado con el equipo de Minnesota.

Puedes leer: Correa no está interesado reestructuración contrato

Correa, quien jugó para los Mellizos y se declaró agente libre tras finalizar la pasada temporada, aceptó una propuesta de 350 millones de dólares por 13 temporadas para jugar con los Gigantes de San Francisco, pero no se concretó por presuntas preocupaciones respecto a la condición de su pie operado tras una lesión sufrida mientras jugaba en liga menor.

Tras el fracaso con los Gigantes, Correa aceptó una propuesta de los Metros de New York, quienes le ofrecieron 315 millones de dólares por 12 campañas, pero este acuerdo fracasó nuevamente por las preocupaciones sobre su estado físico, dando paso a su regreso con los Mellizos.

Carlos Correa,

Al hablar sobre estas situaciones, Correa dijo que aprendió que los médicos tienen opiniones diferentes.

“Tuve muchos doctores que me dijeron que estaba bien. Tuve algunos doctores que dijeron que no estaba tan bien. Fue impactante para mí porque desde que me operaron nunca me perdí un juego. Nunca recibí tratamiento en mi tobillo. Mi tobillo nunca me ha dolido”, indicó el torpedero de 28 años.

Correa dio crédito a su agente, Scott Boras, al señalar que lo llevó al lugar correcto en un momento trascendental para su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas.

“Fueron muchos desafíos que se nos presentaron, pero él me llevó a un lugar donde me siento como en casa”, dijo Correa sobre Boras y su decisión de regresar con los Mellizos.

Al respecto, Boras dijo que “tenía la visión de que Minnesota definitivamente era un lugar donde Carlos (Correa) podía lograr todas las metas de su carrera».

Al referirse sobre las metas a conquistar con los Mellizos, Correa dijo que el objetivo “es ganar campeonatos».

La pasada temporada Correa mostró su liderazgo en Minnesota, bateando para un promedio de .291 con 22 jonrones y 64 remolcadas en 136 partidos