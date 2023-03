Celinés Toribio debutará como directora

Después de más de 15 películas como actriz y unas siete producidas, la dominicana Celinés Toribio da el paso que ella misma denomina “el más importante de mi carrera”. Dirigir un largometraje con el cual quiere llevar un mensaje sobre lo que es la visión femenina a la hora de contar una historia.

El filme, que lleva por nombre “La Novia del Atlántico”, se rodará a finales de este verano. Contará con un equipo técnico 90 % femenino y tendrá como locación principal a Puerto Plata.

“En cada set de películas o series en las que he trabajado, veía como el personal masculino abarcaba el porcentaje mayor frente y detrás de cámaras. Por eso sentí la necesidad de cambiar esa narrativa. Hacer cine con mirada de mujer, es difícil no solo en el caribe sino en todas partes del mundo. Para muestra están ahí las estadísticas donde de cada 100 personas trabajando en el séptimo arte, 75 son hombre y solo 25 mujeres. Y no significa que mi película no dará oportunidad a hombres capacitados, es simplemente que quiero ofrecer un espacio de mando, un espacio de control mayoritario a las mujeres y su visión” comentó.

“La Novia del Atlántico” es la historia de tres mujeres que luchan contra el tiempo tratando de educar a una población que ha decido callar y ser víctimas de su género. En esta película las mujeres tienen coraje, determinación y están dispuestas a empezar de cero.

Es una historia de mujeres, para mujeres y hecha por mujeres. La película será distribuida por Caribbean Cinemas.