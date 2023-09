María Castillo: “Ser actriz me convirtió en todo lo que he querido ser”

María Castillo es teatro. Una de nuestras mejores actrices, directoras y productoras del arte que lleva en la sangre y del que nos hace testigos satisfechos en cada escena.

Si no fueras actriz, ¿qué oficio visualizas que tendrías?

Nunca he tenido que visualizarme fuera de mi oficio de actriz, porque el me llevó a convertirme en una teatrista integral y eso me hizo estudiar dirección, gestión cultural, decoración, publicidad, dramaturgia, filosofía, educación social, y hasta a recibir pagos por publicar artículos semanales en suplementos culturales. En resumen, ser actriz me convirtió también en todo lo que he querido ser.

¿Qué papel has soñado con interpretar y tienes pendiente en tus aspiraciones?

El papel del Rey Lear, en la obra del mismo título de Shakespeare.

Fuera de la actuación ¿cómo es María Castillo en su cotidianidad?

Soy muy de mi casa, es un universo particular en el que tengo lo necesario para sentirme a gusto: libros, música, arte, cine, plantas, recuerdos de la gente amada, fotos y objetos con profundo significado en mi vida personal y mi carrera.

Me gusta reunirme para los proyectos de arte y ensayar, aquí mismo y tengo espacios habilitados para ello. También, agasajar en este ambiente a la gente cercana y que se gana la entrada a mi intimidad.

¿Qué ritmos prefieres bailar y que temas sueles cantar?

Me encanta bailar salsa y rock. Canto según el estado de ánimo.