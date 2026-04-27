Ciberseguridad en salud en riesgo en RD. / Imagen generada por IA par El Nacional.

Santo Domingo.-La creciente digitalización de los servicios médicos y el uso intensivo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial están elevando los riesgos de ciberseguridad en el sector salud, advirtieron especialistas durante un encuentro encabezado por las firmas iQtek y Matos Corredores de Seguros.

En la actividad, expertos alertaron que el manejo de datos sensibles y la interconectividad de sistemas han ampliado la superficie de ataque para actores maliciosos, en un contexto donde las amenazas evolucionan con rapidez y mayor sofisticación.

Durante la apertura, Manuel José Matos, vicepresidente ejecutivo de Matos Corredores de Seguros, enfatizó la necesidad de fortalecer la comprensión de los riesgos más allá del componente tecnológico.

“El propósito es conectar a las organizaciones con aliados, herramientas y conocimiento que les permitan construir resiliencia real antes de que ocurra una crisis. Esto tiene implicaciones que trascienden los sistemas: impacta la confianza de las personas, la continuidad de servicios esenciales y la capacidad de respuesta en momentos críticos”, sostuvo.

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El ejecutivo indicó que este tipo de espacios contribuye a elevar la conciencia sobre amenazas que requieren un enfoque más estratégico, especialmente en áreas donde una vulneración puede tener consecuencias críticas.

Riesgos crecientes en el sector salud

La ponencia central estuvo a cargo de Víctor Mejía, vicepresidente de Cybersecurity & Managed Services de iQtek, quien abordó la evolución del riesgo cibernético en las instituciones sanitarias.

Mejía explicó que, si bien la transformación digital ha mejorado la eficiencia y la trazabilidad de los servicios, también ha incrementado la exposición a ataques.

“El 80% de los ataques entra a través de phishing, pero muchas organizaciones desconocen sus propios riesgos. Si no sabes qué necesitas proteger, es imposible hacerlo. Todo debe comenzar por una evaluación honesta de vulnerabilidades”, afirmó.

Manuel José Matos, vicepresidente ejecutivo de Matos Corredores de Seguros y Víctor Mejía, VP Cybersecurity & Managed Services de iQTek quienes presentaron los principales retos de la ciberseguridad en el sector.

El especialista subrayó que el desafío no puede abordarse únicamente desde la tecnología, sino mediante una gestión integral que incluya protocolos internos, capacitación del personal y el fortalecimiento de una cultura organizacional orientada a la prevención.

Llamado a reforzar capacidades

El encuentro sirvió además como plataforma para compartir materiales y reflexiones sobre el panorama actual de la ciberseguridad en el sector salud, en un momento en que la digitalización y la inteligencia artificial redefinen la operación de hospitales, clínicas y laboratorios.

Con esta iniciativa, iQtek y Matos Corredores de Seguros impulsan una discusión centrada en anticipar vulnerabilidades, fortalecer capacidades internas y promover mejores prácticas de protección en un sector donde la seguridad digital incide directamente en la confianza, la continuidad y la calidad del servicio.