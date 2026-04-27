Pedro Brand.– Un agente de la Policía Nacional resultó herido tras recibir un disparo en la cabeza la tarde de este lunes, en medio de una presunta persecución en la comunidad La Cuaba, de este municipio.

El herido fue identificado como el raso Juan Thomas Charles Pein, cuyo cuerpo fue trasladado por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al hospital Dr. Vinicio Calventi, donde llegó gravemente herido.

De acuerdo con informaciones preliminares, aún no confirmadas oficialmente, el hecho ocurrió cuando el agente, junto a otros compañeros, daba seguimiento a varios presuntos delincuentes. En esas circunstancias, uno de los sospechosos habría realizado un disparo que impactó a Charles Pein en la cabeza.

Puede leer: Dictan prisión preventiva contra siete motoristas por muerte de chofer en Santiago

Hasta el momento, la Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional no ha ofrecido mayores detalles sobre el caso. Sin embargo, se ha desplegado un amplio operativo en la zona, con agentes que mantienen labores de búsqueda para dar con los responsables.

El hecho ha generado consternación entre los residentes, quienes manifestaron su preocupación por la inseguridad en el sector.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación y exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a esclarecer lo ocurrido y a la captura de los implicados.