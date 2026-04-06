Santo Domingo.- Será este martes cuando la Oficina de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo conocerá medida de coerción a un coronel de la Policía acusado de agredir a una mujer en un barrio del sector Los Mina, en esa demarcación.

La medida coercitiva contra el coronel Fausto Madé está pautada para las 9:00 de la mañana de este martes, según informó el Ministerio Público de la provincia Santo Domingo.

Un video difundido en redes sociales muestra al oficial cuando golpea a la mujer, el 29 de marzo de este año 2026, antes de sujetarla por los cabellos y derribarla al suelo.

La joven agredida fue identificada como Charlizze Altagracia Hernández Monegro, quien participaba en una actividad en una calle de ese sector, la noche del 29 de marzo.

El coronel Madé había sido suspendido en 2018 por un caso de violencia contra un ciudadano en el sector Los Frailes, en dicha provincia, pero el Ministerio Público no procedió en su contra.