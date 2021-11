“Creo que durante mi embarazo estuve deprimida”, revela Francisca

La presentadora y actriz dominicana Francisca reveló que su embarazo no fue lo que ella imaginaba ya que, llegó a sentirse muy mal, experimentado momentos de tristeza y complejos que después del parto entendió que pudo tratarse de depresión.

“Yo fui del grupo que solo quería dormir, que se sentía bastante fea, yo me sentía muy mal y ahora que salí ya de eso me di cuenta que estaba deprimida en el embarazo… El embarazo me dio muy duro”, manifestó la dominicana durante una entrevista con el estilista Jomari Goyso en su podcast.

La ganadora de “Nuestra Belleza Latina 2015” agregó que se la pasó súper sensible durante la gestación de su pequeño Gennaro, proceso en el que también llegó a contagiarse de covid.

Pese a su experiencia, dijo con entusiamo que le gustaría tener otro hijo en el menor tiempo posible.

“Quiero tener más hijos, y es súper raro porque no la pasé bien en mi embarazado… Yo quiero otro bebe, así ya rápido”, enfatizó Francisca.

Su vida después de Gennaro

La copresentadora de “Despierta América” de la cadena hispana Univisión, aseguró que con el nacimiento de su primogénito se ha convertido en una mujer más segura y liberada, llegando a sentirse con la autoestima más alta que nunca a pesar de que físicamente, es cuando peor se ve.

“Es que cuando veo a Gennaro y todo lo que ha sumado a mi vida. Cuando me sacaron a mi hijo y me sacaron la placenta, también me sacaron un saco de complejos y de tantas porquerías que tenía en la cabeza y es como una liberación”, expresó.

Francisca junto a su hijo Gennaro

Es por ello, que debido a esa mayor seguridad ganada con el nacimiento de su hijo, ahora tiene menos miedo de decir que no, lo que le está ayudando a crecer mucho más, a sentirse más fuerte y bien consigo misma.

“Hay muchas cosas que yo hice, muchas cosas por la que sufrí, muchas cosas de las que me arrepiento solo por tener miedo a decir no. Entonces yo quiero que mi hijo, cuando él sienta decir que no a algo, él sienta que tienen toda la libertad de hacerlo sin tener que sentirse mala persona”, agregó.

Su propósito ahora son las cosas que quiere que su hijo aprenda y para ello, entiende, como madre, debe ser un ejemplo para él.

Sin embargo, narró que al momento del parto sus complejos y miedos del pasado quisieron invadirla con cuestionamientos e inseguridades sobre el aspecto de su hijo y el instinto protector de que el pequeño no viviera las mismas malas experiencias que su madre.

“Tú sabes de dónde yo vengo (le decía a Jomari) y cómo yo crecí y todo lo que he pasado en mi vida, tenía mucho miedo de que mi hijo le pasaran las mismas cosas… Me daba mucho miedo que mi hijo viviera lo mismo que yo”, reveló.

Pero dijo estar consciente de que todo eso es solo basura que se aloja en la cabeza del ser humano para llenarlo de inseguridades.

Un momento doloroso

Aunque después de reintegrarse a sus labores en «Despierta América», Francisca admite que procura pasar el resto del tiempo junto a su pequeño, también reconoce la importancia de no descuidar su matrimonio por lo que recientemente, aprovechando la visita de su madre, se dio una escapada con su esposo, el italoestadounidense Francesco Zampogna.

El sentimiento de culpabilidad de la conductora se acrecentó notablemente con el mensaje que le envió durante su viaje Jomari, quien también estuvo pendiente del bebé en su ausencia.

«Lo que me dijiste me mató y fue en serio», reconoció Francisca.

En tanto, Jomari explicó lo sucedido: «Lo que pasa es que cuando Francisca estaba fuera su mamá se quedó en la casa con el bebé y yo pasé en algún momento para ver si todo estaba bien. Entonces ese día tu mamá estaba diciendo que [el bebé] tenía reacciones que era que te extrañaba a ti porque, seamos honestos, Gennaro conmigo no llora, entonces ese día un par de veces lo fui a coger y él actuaba raro y tu mamá dice ‘no, yo sé, él extraña a su mamá y nada más quiere a su mamá’. Entonces en eso él dice ‘mamá’ y tu mamá dice ‘ves, dice mamá pero yo se lo digo a Francisca y Francisca no me cree’. Entonces yo saqué cámara en mano, como tío que graba […], y el video que te mando dice un poquito ‘mamá’, pero no dijo el mamá tan claro. Obviamente yo te lo conté y tú me dijiste que eso te había destrozado», explicó el también juez de Nuestra Belleza Latina (Univision).

Una boda pendiente

La comunicadora, tiene cerca de dos años casada por el civil con Francesco pero siempre ha manifestado su deseo de una boda religiosa, cuyos preparativos fueron suspendidos por la pandemia.

Pero, Francisca admitió que su intención de llevar a cabo la ceremonia aún sigue en pie y que debe cerrar ese capítulo de su vida.

“Claro que sí, nos queremos casar, cerrar ese capítulo. Para la familia de Francesco y para Francesco también es muy importante la boda religiosa, entonces es algo que debemos hacer y luego tener una fiesta. Y ahora será más especial, que va estar nuestro hijo”, admitió la dominicana.