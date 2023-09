Francisca: “Mi muchacho es mío”

Talvez un poco cansada de que le cuestionen con el mismo comentario, Francisca no tuvo pelos en la lengua para responder a quienes le piden que le corte el cabello a su pequeño hijo de dos años.

La copresentadora de Despierta América, mientras respondía preguntas a sus seguidores en un video e sus historias,, una persona le comentó que su hijo también es criticado por tener el cabello largo.

La dominicana dijo que, con los años ha aprendido a manejar el odio en las redes. «Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino. A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pida o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar. A mí nadie desde afuera me va a obligar a que le corte el pelo a mi hijo».