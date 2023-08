Crecen especulaciones sobre un segundo embarazo de Francisca

La conductora de televisión Francisca ha despertado las alertas entre sus seguidores de redes sociales quienes aseguran que la dominicana podría estar embarazada por segunda vez.

Y es que desde hace varios días, la copresentadora del programa matutino Despierta América, de la cadena Univision, se ha mostrado con un look diferente al vestir llevando a los televidentes a recordar su primer embarazado cuando optó por ocultarlo los primeros meses usando ropas más holgadas.

Francisca con su atuendo de este lunes

Aunque la dominicana no ha estado luciendo atuendos entallados a su figura, para muchos el crecimiento de su vientre no ha pasado desapercibido.

Este lunes, la ganadora de Nuestra belleza Latina 2015, apareció vistiendo un pantalón tiro alto, color rosa, a juego con la chaqueta y una blusa blanca holgada, sin embargo los seguidores notaron su barriga un poco abultada, dando más fuerza a sus sospechas.

«Es niña la que viene. Hoy casi lo dijo. No anda sus anillos por que seguro no le quedan por ahora. Ya quiero escucharlo de ella. Por que no lo dices Francisca?? Digo ya.», «Está embarazada? Que bendiciones», «Ya no hay forma de esconder la barriga está llenita de amor», «Genaro tendrá otro hermanito», son algunos de los comentarios que se leen en su más reciente publicación.

La intérprete de Mela la Melaza no se ha referido al tema, pero en más de una ocasión ha manifestado su deseo de tener varios hijos. Aunque, tras perder más de 60 libras pos parto había indicado que quería disfrutar su cuerpo un rato más antes de embarcarse en un nuevo embarazo.

La dominicana ha optado estos últimos días por lucir ropa holgada, vestidos en su mayoría de ocaciones.

Recientemente en el programa, Francisca personificó a Gamora, de la película Guardianes de la Galaxia, y para muchos, su panza crecida era notable.

Puedes leer: Una estrella para Francisca en el Paseo de la Fama en Azua

Son esas las razones que originan las sospechas ya que, tras recuperar su figura, Francisca se mostraba más sexy y atrevida con sus outfits, lo que parece ha quedado a un lado estos últimos días, y quién sabe si por meses.

El tiempo y la misma chica dirá si lo que se comenta es cierto.