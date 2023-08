¡Es cierto! Francisca confirma su segundo embarazo

Tras varias semanas de rumores en redes sociales, la presentadora dominicana Francisca confirmó este viernes la espera de su sengundo bebé junto a su esposo Francesco Zampogna.

En un segmento preparado en el programa matutino Despierta América, de la cadena Univision, la conductora compartió con los televidentes la noticia que no fue del todo sorpresa pues sus seguidores ya sospechaban de qué se trataba.

Rodeada por sus compañeros de trabajo en el set, y en un enlace a su casa, fue donde Francesco y Gennaro, el primogénito de la pareja, mostraron al público la ecografía: «Con alegría inmensa», dijo el italiano.

Francisca junto a su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2015 manifestó que se encuentra en la semana 14 de embarazo y que fue en su viaje a Europa donde lo descubrió. Confirmándolo luego de su regreso a Miami.

Aunque se desconoce el sexo, doña Divina Montero, quien llegó al foro de Despierta América para abrazar a su hija, confesó que «desea una niña».

Exclusiva a People en Español

La dominicana de 34 años dio declaraciones exclusivas a la revista hispana People en Español, donde posó mostrando su ya visible pancita junto a su esposo e hijo.

«Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida», contó Francisca.





«No se lo dije a Francesco. Quería prepararle algo especial para decírselo a él, pero no se me ocurría nada, estaba como en shock y me lo guardé como dos días», relata sobre el momento cuando confirmó la noticia.

La buena nueva la compartió con su esposo durante un almuerzo en un restaurante en Miami. Al preguntarle si quería ordenar vino, ella le contestó: «Voy a tener que esperar unos meses para poder tomar». Entonces el rostro del empresario italiano se iluminó. «Sí, estoy embarazada», le reveló ella. «Se emocionó y empezó a llorar».