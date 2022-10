Critican Chu trate echarse a un lado tema delincuencia

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chu), es el responsable directo de la seguridad ciudadana en República y por lo tanto no se puede desligar del incremento de la delincuencia en el país, afirmó esta mañana el coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Joseph Manuel Abreu.

Calificó como desafortunadas las declaraciones del funcionario en el sentido de echar sobre la Policía la responsabilidad de garantizar la seguridad de la gente.

Dijo Abreu que Vásquez es el jefe inmediato del director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, «y eso es tan así que cuando el general fue citado por la Cámara de Diputados, el que asistió fue Chu Vásquez, como responsable de la seguridad ciudadana en el país».

«Yo creo que las declaraciones de Chu Vásquez fueron un poco desafortunadas porque es el rector de la política de seguridad del Estado, y el director de la Policía, técnicamente en orden jerárquico es un subalterno del ministro de Interior y Policía, por lo tanto responde a él y las preguntas o los reclamos que se le puedan hacer a la Policía directamente terminan en él. La responsabilidad primaria la tiene el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chu)”, dijo.

Vásquez Martínez declaró ayer que no es él quien debe responder preguntas con relación a la situación de violencia y delincuencia en Villa Mella, Santo Domingo Norte, sino el director de la Policía Nacional.

Ante ese juicio Abréu agregó que como su superior Chu Vásquez “tiene que reclamar al general Then las acciones que faltaron para evitar la situación que se generó en Villa Mella, pero no desligarse».

El dirigente cívico recordó que cuando al director de la Policía fue citado por los diputados, quien asistió fue Chu Vásquez en su representación porque ciertamente es el es jefe jerárquico, por lo que ahora no puede desligarse de su responsabilidad.

Abreu opinó que las declaraciones del funcionario no se corresponden con su investidura, porque es él quien coordina y dirige las acciones que pueda ejecutar la Policía Nacional.

«Si la Policía no está ejecutando las acciones, él tiene la responsabilidad de reclamarle al subalterno, pero no puede desligarse de las acciones que haga o no haga el subalterno. El ministro de Interior y Policía es el responsable de la suerte del éxito de la política de seguridad ciudadana, si la falta fue por la no la asignación de recursos que tal vez ellos solicitaron, igual él tiene que explicarlo, él es el responsable de explicar por qué la ejecución de una política o una actividad no se realizó», sostuvo.

El dirigente cívico agregó que «aunque el director de la Policía tiene la responsabilidad de la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana, la responsabilidad final es del ministro de Interior y no se puede desligar de la misma, por tanto la forma en que dio la declaración fue desafortunada».

El artículo 7 de la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional señala que «la Policía desde el punto de vista administrativo, es una dependencia orgánica del Ministerio de Interior y Policía».

El pasado domingo fueron tres personas resultaron muertas y otras cinco heridas durante un tiroteo en un colmadón en la calle Gloria, del sector Vietnam, San Felipe de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Se desliga

Ayer el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chu), aseguró que no es él quien debe responder preguntas con relación a la situación de violencia y delincuencia en Villa Mella, Santo Domingo Norte, sino el director de la Policía, Eduardo Alberto Then.