Cuco Valoy en una noche memorable

La Tribu volvió a rememorar sus buenos tiempos. Un Cuco Valoy artista de los pies a la cabeza subió al escenario del teatro la Fiesta del hotel Jaragua, para completar una noche que permanecerá en la memoria de los presentes.

En el marco del primer aniversario de la gestión de Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo, el gran Cuco fue reconocido por su apoyo a las buenas causas en favor del país.

Fue una gala a la altura de una personalidad como el veterano artista. Allí estaba ¡La tribu de Cuco Valoy! dirigida por su hijo, el maestro Ramón Orlando Valoy.

A ritmo de merengue transcurrió la actividad, y decenas de invitados disfrutaron de una divertida y entretenida noche con la contagiosa música del veterano cantante dominicano.

Durante el evento que fue producido por María Victoria Guerrero, los temas Nació varón, La maldita cola, El juicio, entre otros, fueron acompañados por un cuerpo de bailarines dirigidos por Pablo Pérez.

Previo a esta memorable parte artística Ulloa resaltó las dotes del artista dominicano radicado en los Estados Unidos.

“Cuco Valoy viene siendo una expresión, no solamente de la cultura, sino de la lucha por la libertad y la justicia. Toda su trayectoria implica igualdad y una consagración con la patria y los valores y el Defensor del Pueblo debe promover estos modelos de éxitos, más en una sociedad que ahora necesita modelos que los jóvenes puedan seguir”, aseguró.

Luego de manifestar su agradecimiento el Defensor del Pueblo, Cuco dijo: “Aunque ustedes no lo crean, esta es mi primera noche en todos mis años, no hay cosa más buena que uno sentirse amado en la vida, no se imaginan las veces que he llorado con las cosas que han pasado en este país”.

El dato

Luchador

Al finalizar el recital, Pablo Ulloa reconoció al popular artista dominicano. “Esta noche vamos a reconocer a un hombre que se ha destacado por su participación luchando por los derechos de los dominicanos”, dijo, mientras le hacía entrega de la placa de reconocimiento y la resolución a Cuco Valoy, quien emocionado manifestó

su agradecimiento al país.