David Collado asegura no ha perdido tiempo pensando en aspiraciones políticas

Santo Domingo.- Con el inicio de la campaña electoral a la vuelta de la esquina, David Collado, declaró que su concentración está puesta totalmente en su rol como ministro de Turismo, por lo que no ha perdido tiempo en asuntos políticos.

Collado aseguró ayer miércoles que su objetivo actual es desempeñarse como el mejor ministro que haya tenido el país en el área de Turismo, por lo que no se desespera en pensar lo que sucederá o no.

“Yo no he perdido ni un segundo pensando en temas políticos. Yo creo que el trabajo es el mejor resultado que puedes tener, ya sea familiar o político, la vida se mide por los resultados que tengas”, manifestó al participar del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Dijo además que, su entrega “tan fuerte” cuando desempeña un cargo político, provoca algunas críticas a lo interno del Partido revolucionario Moderno (PRM), organización a la que pertenece, debido a que no se vale de la compañía de otros funcionarios para realizar ninguna tarea o supervisión, acto habitual en algunos cuando desean ganar adeptos en sus aspiraciones.

Apoyo al Presidente

En ese sentido, aclaró que, aunque todavía no se ha manifestado sobre una posible reelección, su apoyo al presidente Luis Abinader es incondicional, ya que con él guarda una relación muy estrecha.

“Él (Luis Abinader) está en un ámbito de pensamiento y cuando él decida lo que va a hacer, nosotros también tomaremos nuestra decisión, pero ahora mismo mi apoyo al presidente Abinader es incondicional”, sostuvo.

Agregó que: “Yo no me voy a desesperar pensando en lo que va a suceder o no va a suceder, yo lo que si me voy a ocupar de salir como el mejor ministro de Turismo y que mi hija, cuando yo salga de este cargo, no se sienta avergonzada de mis funciones dentro del Estado dominicano”.