Delincuencia es la de nunca acabar en barrios del Gran Santo Domingo

Como si se tratara de un problema cíclico coordinado, no bien termina un escándalo y denuncias generalizadas debido a la delincuencia en algún sector determinado del Gran Santo Domingo (GSD), inicia otro de igual o mayor proporción poniendo al descubierto la inseguridad que reina en los barrios capitaleños. Ahora le tocó a Los Tres Brazos en Santo Domingo Este.

En la semana pasada los asesinatos de dos personas en el sector de Los Tres Brazos se hicieron virales en las redes sociales (audios, videos y fotos) mostrando al descubierto la situación de inseguridad que vive el referido barrio a tal punto que fueron suspendidas las clases en los planteles públicos y privados del lugar por la amenaza de un grupo delincuencial de que secuestraría una escuela.

Todo indica que un enfrentamiento entre bandas tiene a los lugareños en un estado de sitio por el cual solo salen de día y para hacer las diligencias diarias.

Informaciones no confirmadas hablan de hasta 6 muertos, pero la verdad es que este sector parece estar bajo en control de los delincuentes y nadie quiere identificarse al dar declaraciones por temor a represalias.

Aunque a veces se ven algunas patrullas en horas del día, en los denominados barrios “calientes” del Gran Santo Domingo los agentes son escasos en horas de la noche. Los Tres Brazos desde hace una semana esta bajo el asedio de la delincuencia. Jorge González

Los hechos

Todo el problema tiene su origen en la madrugada del lunes 15 de mayo pasado, con los asesinatos a tiros de Luis Manuel Almendro Abreu, alias Matuchi y Franklin Evelio Calderón (Chanqui) en los alrededores de las discoteca La Pámpara en la comunidad Canta La Rana, del referido sector, en Santo Domingo Este por motivos aun no esclarecidos.

Pero este hecho que era un asesinato más, en un barrio cualquiera, hizo reaccionar a los lugareños que mediante las redes sociales empezaron una cruzada de denuncias en videos y audios que se hicieron virales en las redes sociales, haciendo público lo que hace tiempo viene ocurriendo.

Estas dos muertes han sido las causantes de la violencia ya que la banda a la que pertenecían los muertos está en guerra y quieren vengar el asesinato de sus integrantes. Los grupos armados están en alerta máxima y salen de noche a hacer sus fechorías en cualquier sector sin importar si es o no su territorio.

Sector Los Tres Brazos

Los moradores de algunos de los barrios que forman este sector denunciaron que no es la primera vez que un hecho de tal magnitud sucede y que por el contrario desde hace un tiempo Los Tres Brazos es dominada por la delincuencia y banda sin nombres que operan en la localidad a su antojo.

Declaraciones

“Todos aquí saben que ese sitio La Pámpara representa todo lo peor que puede tener un centro de diversión y corrupción ahí todo termina a rabazo limpio y no es la primera vez que hay muerto, pero quizás lo peor de todo es que la Policía tiene conocimiento de todo lo que pasa aquí”, informante I.

“Nunca la Policía ha tenido en control de este barrio, y de ninguno de la capital. Para que me entienda mejor si me roban un motor o algo de valor y yo quiero recuperarlo no voy al destacamento. Hablo con uno de esos jefe de banda y el problema se resuelve”, informante II.

“Aquí sabemos que hay que hacer todo temprano y no salir de noche. Usted no ve policía patrullando. Bueno ahora por el problema si, pero después de uno o dos días todo vuelve a la normalidad. Recuerde que este es un barrio igual que esos donde en días anteriores pasaban lo que hoy pasamos nos pasan por las noticias pero después todo seguirá igual”, infórmate III.

Video

El vídeo que muestra tres perros y seis hombres armados y cubiertos con gorras, sudaderas con capuchas y uno de ellos con un casco de motorista caminando por una de las calles desérticas del referido lugar le dio la vuelta a todo el país y puso de manifiesto lo que en el lugar todo sabían. Los Tres Brazos era otro de los barrios dominado por la delincuencia.

Audios

“Aquí en los Tres Brazos está pasando una guerra entre pandillas, donde el martes evacuaron las escuelas, porque están amenazando secuestrar una de las escuelas para que le entreguen el cuerpo de uno de los muchachos que mataron. Hay muchos videos de todo lo que están pasando, escuelas y colegios han suspendido las clases desde el marte”, audio 1.

“Son bandas con menores desde 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años. Hay grandes pero la mayoría son niños. Todos los sectores aledaños a Los Tres Brazos, Moisés, Jardines del Ozama, Ramón Matías Mella, Matrisa, en todo esos sectores hay jovencitos que son miembros de esas bandas y son lo que se están enfrentando”, audio 2.

“Todo se arma porque le dieron una golpiza y casi dejaron muerto a un tipo. La gente del tipo tomaron venganza con dos hombres amigos del jefe de la banda Los Raylers RT, así que mataron en una discotecas a los dos que eran pesadores de drogas de la banda”, audio 3.

“Buenas noches este mensaje es para los muchachos del Fabio, para que no vayan mañana al Fabio mañana, que ese señor está diciendo que va a secuestrar una escuela y será el Fabio por favor no vayan mañana”, audio 4.

La situación de inseguridad afecta el comportamiento de la personas en los sectores donde viven, ya quela genta sencillamente ante el temor de ser saltado o agredido dejan de salir por la noche, a la iglesia, a comer algo a recrearse a caminar y cuando deben salir por obligación lo hacen en taxi o motoconcho.

Geografía

Los Tres Brazos es un territorio de una topografía muy accidentada por subidas y bajadas, posee cañadas, y colinda con el rio Ozama donde también viven personas.

Son alrededor de unas 14,000 familias en viviendas de todos tipos. El sector está formado por una serie de localidades de ingresos económicos distintos unidos por un laberinto de callejuelas y callejones que conducen al minotauro de la inseguridad.