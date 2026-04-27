¡Atención! Presidente Abinader emite nuevos decretos

El presidente Luis Abinader emitió los decretos 236-26 y 285-26 para la ejecución del Plan de Desarrollo Económico de la provincia San Juan .

Las disposiciones establecieron la creación de una Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan, así como la designación de Carlos Alessandry Roa Howley como director ejecutivo de la iniciativa.

El plan, creado en 2022, busca transformar la economía de la región mediante el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de sus recursos productivos.

La comisión estará integrada por representantes del Gobierno, el sector agropecuario, instituciones financieras, autoridades locales y organizaciones productivas, con el objetivo de articular esfuerzos entre el sector público y privado.

Entre sus funciones principales figura la aprobación de proyectos estratégicos de infraestructura, como sistemas de riego, centros de acopio y naves de zonas francas, además de impulsar la diversificación productiva y la generación de empleos.

Decretos Abinader

También tendrá a su cargo la promoción de alianzas, el apoyo a pequeños productores mediante financiamiento y asistencia técnica, y la supervisión del cumplimiento de los proyectos.

La Dirección Ejecutiva será responsable de coordinar la ejecución de las iniciativas, administrar los fondos asignados, dar seguimiento técnico y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Asimismo, deberá llevar a cabo registros detallados de las unidades productivas intervenidas, supervisar el uso de recursos y rendir informes periódicos sobre los avances del plan ante la Presidencia.

Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar una estrategia integral para dinamizar la economía de San Juan y mejorar las condiciones de vida en la región.