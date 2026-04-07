Santo Domingo.– El sacerdote Rogelio Cruz cuestionó el comunicado emitido la mañana de este martes por la familia Espaillat, al considerar que no responde a las exigencias de justicia de los afectados.

Desde la denominada “zona cero”, el religioso afirmó que el país no puede conformarse con una justicia “amañada”, sino que debe garantizarse un proceso transparente y con consecuencias reales para los responsables del hecho.

“El pueblo ha venido reclamando justicia desde el primer momento, pero no cualquier justicia, sino una justicia verdadera”, expresó.

El padre Rogelio también criticó lo que calificó como privilegios dentro del proceso judicial, señalando situaciones como la presencia de seguridad privada en audiencias y el fuerte dispositivo en el Palacio de Justicia, elementos que , a su juicio, generan desconfianza en la ciudadanía.

Advertencia de Rogelio

En ese sentido, advirtió que estas condiciones refuerzan la indignación social y obligan a mantener la presión pública para evitar que el caso quede impune.

Asimismo, defendió el derecho de la población a manifestarse y aseguró que continuarán las actividades en memoria de las víctimas, incluyendo jornadas de reflexión, testimonios y actos públicos durante todo el día.

“El reclamo de justicia seguirá en las calles”, sostuvo.

Las declaraciones del sacerdote se producen en medio de los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia, donde familiares de las víctimas y diversos sectores han reiterado su exigencia de transparencia en el proceso judicial.