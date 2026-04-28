La casa del dragón fija su estreno y acelera la guerra entre dos reinas

Estados Unidos / España. — La tercera temporada de La casa del dragón ya tiene fecha confirmada y llega acompañada de un nuevo tráiler que intensifica el conflicto central de la historia. La producción se estrenará el 21 de junio en Estados Unidos y el 22 de junio en España, a través de HBO Max, con una narrativa que avanza hacia el punto más crítico de la guerra civil Targaryen: la lucha definitiva entre dos reinas por el poder absoluto.

El universo creado por George R. R. Martin regresa al centro del panorama televisivo con una temporada que apuesta por mayor intensidad bélica y visual.

El tráiler muestra un cambio de tono evidente: menos diplomacia y más confrontación directa, con dragones dominando cielos en llamas, batallas navales y ejércitos movilizándose hacia un conflicto irreversible.

La Danza de los Dragones entra así en su fase más violenta y decisiva.

Dos reinas, un conflicto sin retorno

En el núcleo de la historia permanecen dos figuras enfrentadas sin posibilidad de reconciliación:

Rhaenyra Targaryen , decidida a consolidar su dominio.

, decidida a consolidar su dominio. Alicent Hightower, marcada por el peso político, religioso y personal de sus decisiones.

El avance también anticipa tensiones internas cada vez más profundas dentro de la Casa Targaryen:

Aegon II Targaryen busca venganza.

busca venganza. Aemond Targaryen se posiciona como una figura impredecible y destructiva .

se posiciona como una figura . Daemon Targaryen refuerza su rol como estratega clave.

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Batallas clave y salto épico

Entre los momentos más esperados destaca la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval descrito en Fuego y sangre como uno de los más sangrientos.

Su adaptación representa un salto hacia una narrativa más ambiciosa, con secuencias que buscan igualar el impacto de Juego de Tronos.

Alerta de spoiler

El tráiler sugiere una posible consolidación temporal del poder de Rhaenyra, lo que podría alterar el equilibrio del conflicto.

No obstante, lejos de significar una victoria definitiva, este avance anticipa decisiones más radicales y consecuencias devastadoras para ambos bandos.

La nueva entrega de “La casa del dragón” apunta a responder a las críticas previas y redefinir el rumbo de la serie con un enfoque más oscuro, intenso y visualmente impactante.

Con emisión semanal hasta agosto, HBO apuesta nuevamente a convertir Poniente en el centro de la conversación global.