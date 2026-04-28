El ministro de Turismo, David Collado al recibir el reconocimiento de parte de directivos de ABA. / Fuente externa.

Santo Domingo. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reconoció la destacada labor del ministro de Turismo, David Collado, por su enfoque en la transparencia y su trabajo sostenido en favor de la promoción de la inversión en el sector turístico del país.

La entidad destacó que la gestión del funcionario ha contribuido de manera sustancial a la dinamización de la economía nacional, impulsando el crecimiento del turismo, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y promoviendo iniciativas orientadas al desarrollo sostenible.

Asimismo, subrayó que el liderazgo de Collado ha permitido consolidar a República Dominicana como uno de los destinos más atractivos de la región, sustentado en una estrategia centrada en la promoción internacional, la sostenibilidad y la captación de nuevas inversiones.

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Collado fue reconocido en el Foro “Capital, Confianza y Crecimiento”

La distinción fue entregada durante el foro “Capital, Confianza y Crecimiento”, organizado por la ABA junto a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), espacio en el que se presentaron avances del turismo y su impacto en el desarrollo económico nacional.

Durante el acto, representantes del gremio valoraron el compromiso del ministro con la transparencia y la articulación público-privada, señalando estos factores como determinantes en el fortalecimiento de la industria turística y el crecimiento económico del país.