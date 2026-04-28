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España insiste en su compromiso con Haití ante el avance de las bandas armadas

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España insiste en su compromiso con Haití ante el avance de las bandas armadas

Santo Domingo, .- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reafirmó este martes el compromiso de España con la estabilidad de Haití, sumido desde hace años en una crisis multifactorial, agravada por la violencia de las bandas armadas.

Apoyo español a Haití

Lo que nosotros deseamos para Haití, por supuesto, y trabajamos conjuntamente con República Dominicana, es, en un primer momento, que desaparezcan todas las bandas; en un segundo momento, la estabilidad del país, y, en un tercer momento, su desarrollo», dijo Albares en declaraciones a la prensa española durante su visita oficial a la República Dominicana, vecina de Haití.

España «va a estar ahí. Somos uno de los pocos países del mundo que nunca ha cerrado su embajada, que la ha mantenido. Nuestra cooperación ha intentado trabajar siempre que ha sido posible», apuntó el diplomático español, quien previamente se reunió con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, en la Cancillería dominicana, y con quien, aseguró, también abordó la crisis haitiana.

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España ha estado presente y lo volverá a estar» en Haití, que cuenta con una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), cuyos primeros contingentes llegaron a principios de este mes y que contará con uniformados procedentes de ÁfricaAsiaAmérica Latina y el Caribe.

Posible contribución española

El diplomático español recordó que, hace dos años, cuando se barajó otra fuerza multinacional para ayudar a la estabilidad de HaitíEspaña habló de una contribución económica y de una participación en el ámbito policial.

Ahora, la misión desplegada en el deprimido país no es «exactamente igual» a la que se habló entonces, pero, «en cualquier caso, España, como en anteriores ocasiones, está dispuesta a participar de ambas formas», afirmó.

Violencia y balance

Las bandas armadas haitianas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa».

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año ha habido 5.519 muertos y 2.608 heridos, según cifras oficiales. 

TEMAS: #bandas armadas#España#HAITÍ
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.