Las recientes declaraciones de Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), han encendido el debate público tras asegurar de que ningún producto de la canasta básica familiar ha aumentado de precio.

Las declaraciones de Sanz Lovatón se producen a pasar de que las gasolinas subieron hasta 24 pesos en un mes, tras el conflicto bélico desatado en Medio Oriente, siendo este rubro determinante en el gasto de transporte, por lo que representa un producto derivado de la canasta básica familiar.

El funcionario afirmó que «no hay un solo producto» con variaciones al alza, atribuyendo este fenómeno a un plan de contingencia diseñado por la gestión del presidente Luis Abinader para enfrentar la inestabilidad global derivada del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Según Sanz Lovatón, el monitoreo constante de las materias primas ha evitado cualquier quiebre en la cadena de suministros, garantizando que los mercados locales operen con normalidad.

Para dar soporte técnico a estas afirmaciones, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, puntualizó que la estabilidad no es casual, sino que depende directamente de los fuertes subsidios estatales destinados a los combustibles y los fertilizantes, sectores que suelen disparar la inflación alimentaria.