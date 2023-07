Diego el Cigala: Su fama no fue suficiente

Diego el Cigala,

Su fama internacional no fue óbice para que lo procesaran en España por violencia de género. La Fiscalía solicitó cinco años de prisión por maltrato habitual y físico contra su expareja. No se sabe si amparado en su fama como cantante no reparó en las repercusiones que en su carrera tendría el proceso judicial.

Garibaldy Bautista

Garibaldy Bautista,

Con lo inquietante que resultan las crisis de todo tipo en varias federaciones su intervención no ha debido hacerse esperar. Se habla de entidades que dan un uso indebido a los recursos que reciben para fomentar el deporte. Las irregularidades que encontró son para resolverlas no con declaraciones, sino con acciones eficaces.

Milan Kundera,

Tras huir de la represión comunista en Checoslovaquia se consagró en París, donde se instaló como uno de los escritores contemporáneos más aclamados. “La insoportable levedad del ser” fue su obra más emblemática. Su muerte a los 94 años es una sentida pérdida para el mundo literario.