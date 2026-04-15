“Digger” la comedia negra de Iñárritu que redefine la carrera de Tom Cruise

LAS VEGAS. – La presentación de Warner Bros. en la CinemaCon estuvo marcada por grandes anuncios cinematográficos, pero sin duda, el momento más impactante fue la revelación de “Digger”, la nueva película protagonizada por Tom Cruise.

El adelanto exclusivo, mostrado únicamente a invitados del evento, dejó ver a un Cruise completamente irreconocible, interpretando a Digger Rockwell, un poderoso empresario petrolero que enfrenta las consecuencias de un desastre global provocado por él mismo.

La cinta, dirigida por Alejandro González Iñárritu, apuesta por una comedia negra de gran escala, combinando crítica social, tensión política y un enfoque apocalíptico. El propio director aseguró que este podría ser el papel más desafiante en la carrera del actor.

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Por su parte, Cruise describió el proyecto como “una locura muy divertida”, destacando además su compromiso con el cine en salas, en un contexto donde el streaming domina gran parte de la industria.

Con un presupuesto estimado de 125 millones de dólares, la película reúne un elenco de alto nivel, incluyendo a John Goodman, Sandra Hüller y Jesse Plemons, y aborda temas como crisis ambiental, poder y posible conflicto global.

El estreno mundial de “Digger” está previsto para octubre, posicionándose desde ya como uno de los lanzamientos más esperados de 2026.

Además, el estudio adelantó otros proyectos, entre ellos una futura adaptación cinematográfica del universo de Game of Thrones, lo que refuerza su apuesta por grandes producciones para la pantalla grande.