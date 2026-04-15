“No la involucren” familia Aguilar responde al escándalo de Christian Nodal

Mexico.- La controversia en torno al lanzamiento de “Un Vals” sigue escalando y ya provocó una reacción directa del entorno de Ángela Aguilar. A través de un comunicado oficial, la familia Aguilar pidió frenar las especulaciones que intentan vincular a la joven cantante con la ola de comentarios generados por el videoclip de Christian Nodal.

El pronunciamiento deja claro que no existe participación ni postura de Ángela en la polémica, subrayando que cualquier versión que la involucre “carece de sustento”. Además, aseguran que la intérprete se mantiene enfocada en su carrera y alejada del ruido mediático.

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El revuelo comenzó tras el estreno del tema, cuando usuarios en redes sociales señalaron el parecido físico de la modelo Dagna Mata con Cazzu, expareja de Nodal, lo que desató comparaciones y comentarios que también salpicaron a Ángela.

Mientras tanto, la propia modelo rompió el silencio y aseguró que la situación le ha afectado a nivel personal y profesional, denunciando incluso desacuerdos relacionados con su participación en el video.

Por su parte, Christian Nodal se desligó de la selección del elenco, afirmando que no tuvo control sobre la producción del videoclip. En la misma línea, el director del proyecto explicó que la elección de la modelo respondió a un proceso de casting, descartando cualquier intención de generar controversia.

Pese a las aclaraciones, el tema continúa generando debate en redes sociales, donde seguidores mantienen el foco sobre la relación entre Nodal y Ángela, convirtiendo el lanzamiento musical en un fenómeno que va más allá de la música.