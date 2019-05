Santo Domingo.-El diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por la Roamana, Pedro Botello, presentó este lunes una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del también diputado Gustavo Sánchez del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de supuestas advertencias en su contra, por ser uno de los principales congresistas en oponerse a una reforma constitucional para la reelección del presidente Danilo Medina.

Botello hace responsables tanto Sánchez como al embajador adscrito a la Cancillería, Claudio de los Santos, de cualquier cosa que le pueda pasar en lo adelante.

“Depositamos esta denuncia con el único fin de que se nos respete el derecho como ciudadano dominicano de luchar por nuestros principios y por nuestra Constitución, sin tener cohibición ni provocación alguna y a la vez para poner en conocimiento al señor Procurador General de la República, para que cualquier acción que ocurra sobre mi persona que pueda ser el resultado de una acción desleal del diputado Gustavo Sánchez, y/o el embajador adscrito a la cancillería Claudio de los Santos los mismos deberán ser investigados”, sostuvo Botello.

Dijo que en el restaurante de la Cámara de Diputados, estando Sánchez sentado junto a De los Santos, le dijo que se preparara porque éste iba detrás de él.

“La advertencia se produce con el objetivo de intimidarme y evitar los planteamientos que he sostenido con relación a la reforma constitucional”, sostuvo.

“Mi vida pública es transparente, sin embargo no se le puede restar importancia a la advertencia del Diputado Gustavo Sánchez además hay que recordar que el señor Claudio de los Santos, embajador adscrito a la Cancillería de la República en reiteradas ocasiones se le ha vinculado como el autor de la campaña sucia en contra del expresidente doctor Leonel Fernández”, agregó el congresista.

El diputado Botello es una las principales voces en contra de una modificación a la Constitución para una repostulación de Medina y ha prometido junto a otros diputados, llevar a un paredón moral a sus colegas que acepten “sobornos”, para tales fines, mostrando su nombre e imagen en una pantalla gigante frente al Congreso y otras plazas públicas.

A continuación el documento íntegro de la denuncia del diputado Botello

Santo Domingo, D. N. 27 de mayo del 2019

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

DR. JEAN ALAIN RODRIGUEZ SANCHEZ.

Procurador General de la Republica

Su Despacho

VÍA: Secretaria General.

Honorable Procurador General de la República:

Quien suscribe, DR. PEDRO TOMAS BOTELLO SOLIMAN, dominicano, mayor de edad, casado, Diputado al Congreso Nacional por la Provincia La Romana, portador de la cedula de identidad y electoral No. 026-0011048-6, domiciliado y residente en la calle Gregorio Luperón Edificio No. 11, segundo Nivel, Suite 1, Multifamiliares de la ciudad de La Romana, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al LICDO. MANUEL ENRIQUE CASTRO LAUREANO dominicano, mayor de edad, casado, miembro activo del Colegio de Abogados, según Matrícula No. 37389-466-08, Portador de la cedula de identidad y electoral No. 026-0126863-0, oficinas abiertas en la calle Gregorio Luperón Edificio No. 11, segundo Nivel, Suite 1, Multis Familiares de la ciudad de La Romana, República Dominicana, lugar donde hacemos elección de domicilio para todo los fines de la presente instancia, tenemos a bien denunciar lo siguiente:

RESULTA: que en fecha Jueves 23 de Mayo del 2019 a esos de las 1:30 P.M, cuando pernotaba en el Restaurante de la Cámara de Diputados, en una de las mesas se encontraban conversando el Diputado GUSTAVO SÁNCHEZ adjunto de otros colegas diputados, entre los que podemos señalar JUAN CARLOS QUIÑONES, JUAN RODRÍGUEZ MELÉNDEZ, FRANCISCO BAUTISTA entre otros; resulta que cuando me aproxime a esa mesa recibí una especie de advertencia del Diputado GUSTAVO SÁNCHEZ, quien tratando de sugestionarme me advirtió que me preparara porque ya CLAUDIO DE LOS SANTOS, estaba detrás de mí. La advertencia se produce con el objetivo de intimidarme y evitar los planteamientos que he sostenido con relación a la reforma constitucional.-

Mi vida pública es transparente, sin embargo no se le puede restar importancia a la advertencia del Diputado GUSTAVO SÁNCHEZ, además hay que recordar que el señor CLAUDIO DE LOS SANTOS, embajador adscrito a la cancillería de la Republica en reiteradas ocasiones se le ha vinculado como el autor de la campaña sucia en contra del ex presidente Dr. Leonel Fernández.-

En cuanto al señor CLAUDIO DE LOS SANTOS no puedo señalarlo directamente a él porque nunca lo he tratado, pero escuchar al vocero de la bancada oficialista es para preocuparse de lo que puedan estar planificando.-

Depositamos esta denuncia con el único fin de que se nos respete el derecho como ciudadano dominicano de luchar por nuestros principios y por nuestra Constitución, sin tener cohibición ni provocación alguna y a la vez para poner en conocimiento al señor Procurador General de la Republica, para que cualquier acción que ocurra sobre mi persona que pueda ser el resultado de una acción desleal del Diputado GUSTAVO SÁNCHEZ, y/o el Embajador adscrito a la cancillería CLAUDIO DE LOS SANTOS los mismos deberán ser investigados.-

Muy deferentemente;

PEDRO TOMAS BOTELLO SOLIMÁN,

Diputado al Congreso Nacional por la Provincia La Romana

Partido Reformista Social Cristiano, PRSC.-