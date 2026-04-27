Confirman muerte de sargento por disparo en la cabeza durante persecución

La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del sargento Juan Tomás Charles, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata.

El agente acudió al sector «Cuneta de Máyiga» para atender una denuncia ciudadana sobre amenazas de muerte realizadas por hombres armados. Según el informe preliminar, la patrulla fue atacada a tiros por tres individuos al llegar al lugar.

Sargento fue llevado a centro médico

Charles fue trasladado inicialmente a un centro local y luego referido en estado crítico al Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde falleció.

La entidad del orden indicó que los agresores emprendieron la huida tras el tiroteo. Las autoridades han identificado a uno de los sospechosos bajo el apodo de «Orlando».

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que unidades tácticas y equipos de investigación realizan operativos de búsqueda en la zona para localizar a los responsables. El caso se encuentra actualmente en fase de instrucción para ser presentado ante la justicia.