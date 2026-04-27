En rueda de prensa celebrada en La Vega, el regidor Jeaysson Pérez, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) en el municipio, se dirigió al pueblo vegano para expresar su rechazo ante la situación actual en el ayuntamiento.

La Vega.– La dirección municipal de Fuerza del Pueblo cuestionó la rendición de cuentas presentadas por la Alcaldía de La Vega , al considerar que el informe no refleja con precisión la realidad financiera ni la ejecución de los recursos públicos.

La posición fue expuesta por dirigentes locales, entre ellos Euclides Sánchez y el presidente municipal Miguel Villar, junto a regidores de la organización, quienes señalan inconsistencias en los datos presentados.

El regidor Jeaysson Pérez indicó que, aunque el cabildo reportó inversiones superiores a RD$265 millones en obras, persisten rezagos significativos en la ejecución.

Según cifras citadas, los ingresos municipales en 2025 alcanzaron RD$836.3 millones, pero cerca del 50 % del presupuesto destinado a infraestructura, equivalente a RD$146.9 millones, no fue ejecutado.

En relación con el Presupuesto Participativo, denunciaron que ninguna de las obras correspondientes a 2025 ha sido concluida, pese a contar con más de RD$29 millones asignados.

Asimismo, señaló que los proyectos pendientes desde 2024 continúan sin finalizar, lo que, a su juicio, evidencia fallas en la planificación y gestión municipal.

Entre los ejemplos citados figura el sector Los Pomos, donde, según expusieron, de RD$19 millones destinados a drenaje por la Alcaldía, se ha ejecutado menos del 20 %, situación que mantiene a residentes enfrentando problemas de inundaciones y deterioro de infraestructuras.

También señalaron que más de RD$31 millones fueron destinados a festividades, lo que interpretan como una priorización cuestionable del gasto.

La organización también hizo referencia a una comunicación de la Contraloría Municipal que convoca exclusivamente a regidores del oficialista Partido Revolucionario Moderno a una reunión de trabajo para analizar la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2025 en la Alcaldía de La Vega.

En ese sentido, la Fuerza del Pueblo señaló que existe un contraste entre el discurso presentado públicamente por la Alcaldía de La Vega y el reconocimiento interno, dentro del propio oficialismo, de irregularidades en el manejo presupuestario, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre la coherencia y transparencia de la gestión municipal.

Los planteamientos presentados colocan en el debate público la calidad del gasto y la eficiencia administrativa de la Alcaldía de La Vega, en un contexto donde distintos sectores han venido demandando mayor transparencia y resultados tangibles en la gestión municipal.