Edesur Dominicana informó sobre el restablecimiento del servicio eléctrico para más del 95% de los clientes (304,011, el 34% del total de la empresa) afectados por las recientes precipitaciones en su área de concesión.

La entidad indicó que las lluvias de hoy provocaron la salida de servicio de cuatro subestaciones y afectaron el 34.56% de sus circuitos.

De igual modo, Edesur señaló que se normalizó el funcionamiento en las subestaciones Los Prados, Paraíso, Km 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa.

Acciones de Edesur

Bajo su plan de contingencia, la empresa informó que desplegó equipos técnicos y brigadas para atender las incidencias en zonas urbanas y rurales.

También detalló que los trabajos se realizaron siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para áreas con inundaciones, permitiendo la reintegración de los circuitos afectados al sistema nacional.