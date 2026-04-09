Cabañas del “12 de Haina” permanecen abiertas pese a alertas

A pesar de las recientes advertencias emitidas por las autoridades y el estado de alerta que rige sobre gran parte del territorio nacional, la actividad en la zona conocida popularmente como el «12 de Haina» no se detiene.

Los establecimientos de alojamiento de corta estancia, las populares cabañas, mantienen sus puertas abiertas operando con aparente normalidad.

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Cabañas abiertas

El Nacional pudo constatar que la mayoría de estos negocios no han cesado sus funciones. Entre los establecimientos que confirman su disponibilidad se encuentran Cabaña Okey, Cabaña Costa Azul y Cabañas Wifi.

Cabañas del kilómetro 12.

Aunque las autoridades suelen recomendar la limitación de desplazamientos no esenciales durante periodos de alerta meteorológica o civil, la dinámica en esta zona parece ser la excepción.

Las autoridades del Centro de Operacioens de Emergencias (COE) han recomendado a los ciudadanos mantener la precaución debido a las condiciones climáticas que motivaron las alertas, aunque en el «12 de Haina», la luz de disponibilidad parece seguir encendida para todos.