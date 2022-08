«El auge de la música urbana es cuestión de moda»

Santo Domingo.- El auge que ha tenido la música urbana en los últimos tiempo y que ha dejado un poco rezagados a otros géneros musicales, es cuestión de moda, así lo expresó Jerry Rivas, vocalista principal de la agrupación salsera El Gran Combo de Puerto Rico.

Entrevistado para ¡Qué Pasa! el destacado salsero señaló que la música siempre ha sido así, y que en la vida todo es un ciclo donde se pone de moda la ropa y en este caso, la música.

“Todo es parte de la evolución y yo entiendo que esto tiene que ser así. La salsa queda un poco rezagada por este género urbano, porque es lo que está en el gusto de la juventud”, indicó Rivas.

Para este legendario artista, lo que se necesita para que la salsa vuelva a ocupar los primeros lugares es darle apoyo a las nuevas generaciones que se están encargando de hacer muy buena salsa.

“Si no se le da apoyo a la juventud que interpreta salsa, va a ver problemas porque se va ha quedar en el tiempo de los grandes maestro de la salsa, incluyendo al Gran Combo. Si no se crean nuevas figuras salseras, no habrá un resurgimiento del género, pero espero que haya luz al final del camino y que estos jóvenes tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros. Pero sí, hay preocupación con eso” dijo.

Expresó que está muy contento con los jóvenes que están haciendo salsa en la República Dominicana, aunque confesó no estar muy al día con los nombres de estos interpretes, pero es muy positivo para el género musical el trabajo que están realizando.

El Gran Combo de Puerto Rico

De los dominicanos con larga data del país, resaltó la labor que han realizado Raulín Rosendo y José Alberto El Canario.

60 años

El Gran Combo arriba a sus 60 años de fundación, de la mano de Rafael Ithier, fundador y productor , que según expresa Rivas, ha sabido llevar bien el timón.

La clave de su permanencia en el gusto popular a través de los años ha sido mantener su identidad, su esencia y respetando siempre al público.

“Es un logro permanecer por tantos años y más en en estos tiempos que se ha puesto tan dificil el negocio de la música. Para nosotros es una gran satisfacción y un orgullo, siempre dando gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, el apoyo del público y de los medios que han sido tan generosos con nosotros”, manifestó el interprete de temas como: “No hago más na’, “Quince años”, “Me liberé” y “Gotas de lluvia”.

Tambien te podria interesar: Ruth la Cantante inicia celebración de aniversario

Rivas lamentó el fallecimiento de Willi Sotelo, quien llevaba muchos años en el grupo y era la mano derecha de Rafael: “Era muy importante para nosotros, se encargaba de tocar el piano, de dirigir el grupo cuando Rafael no podía y además era el encargado de la agenda. Fue algo muy duro, pero siempre estará con nosotros”. dijo.

Concierto para celebrar 6 décadas de éxitos

Para celebrar sus seis décadas de éxitos, en los han grabado más de 70 producciones y alrededor de 100 con las compilaciones, la agrupación ha preparado una gira de conciertos titulada “Salsa Pal’Mundo”, que lo llevará a diversos destinos internacionales, incluyendo la República Dominicana.

El auge de la música urbana es cuestión de moda

La “Universidad de la Salsa”, como es reconocida la agrupación, se presentará el sábado 27 de agosto en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de Eme Productions y M y C Inversiones, y tendrá como invitados al merenguero Wilfrido Vargas y a Ruth La Cantante.

Sobre su presentación aquí, manifestó que se sienten muy contento de regresar, después de tanto tiempo. “Nos sentimos muy contentos y ansiosos por estar ahí y poder compartir con todos los dominicanos. Darles un abrazo y poderles decir gracias por estos 60 años del Gran Combo de parte de los que han pasado, de lo que no están y de lo que estamos, sobretodo de parte de Rafael Ithier, mil gracias por el apoyo de tantos años ya”, manifestaron.