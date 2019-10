Cuando El Chaval de la Bachata recibió la llamada sorpresa de Romeo Santos, para que le sirviera de enlace con los bachateros que incluiría en su nuevo álbum “Utopía”, jamás se imaginó que esto le traería inconvenientes con otros colegas.

Para algunos El Chaval los excluyó de un proyecto clave para la expasión de la música dominicana en mercados vírgenes para el ritmo.

“Algunos colegas que no están en el disco me quieren crucifirar y me acusan de no tomarlos en cuenta, pero es que solo serví de enlace. Romeo escogió a los artistas y me pidió que los contactara, no tuve nada que ver con quiénes debían estar”, aclaró el artista el pasado martes a Que Pasa minutos después de concluir una rueda de prensa en la que presentó su nuevo álbúm “Mil historias”.

Recordó que Romeo Santos le explicó que los bachateros escogidos eran los que escuchaba cuando niño en su hogar de El Bronx.

“Son bachateros que de alguna manera lo influenciaron, pero eso no significa que él no sienta admiración por los que no están”, aseguró El Chaval.

Confesó que hay muchos talentos en la bachata que tienen las condiciones para estar en esa y otras producciones del género.

“Hay muchos talentos y muy buenos, te puedo mencionar a Luis Miguel del Amargue, El Gringo de la Bachata, José Manuel ‘El Sultán’ y muchos más”, destacó el intérprete de Dónde están esos amigos.

Hará como Romeo

Linar Espinal, nombre de bautizo de El Chaval de la Bachata, aseguró que la unión que logró Romeo Santos para beneficio del género de amargue será emulada por él.

“Aunque es un proyecto que está en pañales, quiero hacer un disco con algunos de mis colegas que no están en ‘Utopía’ y nuevos talentos que se van abriendo paso en la bachata. Ya más adelante ofreceremos detalles de este proyecto”, reveló el artista que hoy exhibe una figura estilizada luego de pesar 290 libras durante varios años.

“Gracias a los consejos de mi esposa me sometí a una bariátrica, más por salud que por estética. No estaba enfermo, pero para evitarlo le hice caso y este es el resultado, me siento muy bien físicamente”, dijo.

Sobre “Mil historias”

En una sala de Hard Rock Café repleta de periodistas, locutores, Dj y directores de emisoras del país, El Chaval presentó su nuevo hijo discográfico: “Mil historias”, considerado por el popular intérprete de música de amargue como una de sus mejores producciones musicales.

El álbum número 18 de su carrera de 23 años en la música salió al mercado en todas las plataformas de musica digital.

“Este álbum fue creado con elpropósito de remontarnos en la bachata de los 90, pero con un toque de modernidad. De ahí, el nombre: ‘Mil historias’”, dijo.

Destacó que en el álbum, que sale bajo la producción de 829Music Mundial, hay varias inspiraciones, de amor, desamor y muchos más y platicó sobre el proceso de creación.

“El proceso ha sido un poco complejo, ya que cada corte musical fue minuciosamente escogido para diferentes gustos. Espero sea del agrado de todos mis seguidores y de aquellos que se sumen a partir de escuchar las canciones que lo integran”.

El artista, que suena en la radio nacional, de Estados Unidos y Europa con el tema Canalla, junto a Romeo Satos, ha mantenido una consistencia en el medio artístico presentándose en los más importantes eventos tanto del país como del extranjero, informó Nelson López, manager de El Chaval de la Bachata..

El bachatero ha llevado su música a escenarios europeos y las islas del Caribe, como San Martin, Martinica, Aruba, Curazao, así como en Centroamérica.

El intérprete de Perdidos se manifestó agradecido del apoyo que durante más dos décadas ha recibido de sus seguidores, locutores, musicalizadores y prensa en general.

UN APUNTE

13 historias

Los temas que integran el album son: Me sacaste del llavero (Linar espinal), La próxima cita (Linar Espinal); No renunciaré (Linar Espinal y Wilson Espinal), Te puedes quedar (César David Castro); Segundo Plato (Linar Espinal y Deyvi Antonio Rodríguez), El último golpe (Miguel de la Cruz Ortiz); Anda ve con él (Linar Espinal), Qué malo (Linar espinal y Wilson Espinal); Pasión morbosa (Linar Espinal y Wilson Espinal), No creo nada (Linar Espinal Y Juan de los Santos “Krisspy”); Aún estoy vivo (Linar Espinal y Wilson Espinal), Dile a él (Linar Espinal y Wilson Espinal) y No me olvides (Joan Eduardo Gómez).