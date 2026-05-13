Victor Wembanyama se redimió de su primera expulsión profesional con otra gran actuación, terminando con 27 puntos, 17 rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos, mientras que los San Antonio Spurs vencieron a los Minnesota Timberwolves 126-97 el martes por la noche para tomar una ventaja de 3-2 en su serie de segunda ronda.

Con 22 años, Wembanyama es el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en registrar esa estadística en un partido de playoffs, solo superado por Magic Johnson (20) y Luka Doncic (21).

“Me sentía fresco y bien”, dijo Wembanyama. “Sinceramente, es difícil decirlo. Era solo el quinto partido. Obviamente, iba a estar emocionado y con nervios. Así que, la emoción no es algo anormal en este punto de los playoffs”.

Wemby starred in Game 5!



27 PTS

17 REB (career-high in a postseason game)

5 AST

3 BLK



Spurs take a 3-2 series lead in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/i8xNS0lNtV — NBA (@NBA) May 13, 2026

Keldon Johnson anotó 21 puntos, De’Aaron Fox 18 y Stephon Castle 17, lo que permitió a San Antonio quedar a un partido de las finales de la Conferencia Oeste. Los Spurs pueden avanzar a la final contra Oklahoma City con una victoria en el sexto partido el viernes en Minneapolis.

Anthony Edwards, que solo anotó ocho puntos en la primera mitad, terminó con 20 puntos para Minnesota. Julius Randle y Jaden McDaniels aportaron 17 puntos cada uno.

Wembanyama soportó el contacto

Wembanyama regresó tras ser expulsado al inicio del segundo cuarto en la victoria de Minnesota por 114-109 el domingo, durante el cuarto partido disputado en Minneapolis. Wembanyama recibió una falta flagrante de tipo 2 tras darle un codazo a Naz Reid en la garganta.

Wembanyama se dispone a ejecutar un donqueo durante la primera mitad del partido.

Ambos equipos continuaron enfrentándose con dureza, y Reid recibió una falta técnica por empujar a Wembanyama por la espalda durante un tiro libre de Minnesota cuando quedaban 2:24 para el final de la primera mitad.

“Desde el principio supimos que el partido iba a ser físico”, dijo Castle. “Así que nos centramos en eso e intentamos evitar que capturaran rebotes ofensivos. Creo que empezamos bien el partido y de ahí surgieron nuestras rachas. Pero, obviamente, son un buen equipo. Van a tener su propia racha. Así que, simplemente intentamos no desanimarnos cuando eso suceda y ser capaces de responder y generar otra racha para nosotros”.

La falta de Reid enfureció a Wembanyama, aunque no necesitaba ninguna motivación adicional.

Wembanyama anotó 18 puntos en el primer cuarto, encestando 6 de 8 tiros de campo y 2 de 3 triples.

“Creo que es sumamente importante para nosotros cómo empezamos el partido, porque marca la pauta”, dijo Wembanyama, “Ahora el reto es mantener ese nivel durante los 48 minutos”.

Los Timberwolves iniciaron el tercer cuarto con una racha de 14-2 para empatar el partido a 61, tras ir perdiendo por 18 puntos en la primera mitad. Minnesota interceptó tres pases de alley-oop dirigidos a Wembanyama antes de que llegaran al poste de 2,24 metros.

Los Spurs recuperaron una ventaja de dos dígitos en el tercer cuarto, impulsados ​​por el bloqueo de Johnson a un intento de mate de Rudy Gobert, seguido de un tiro corto de Johnson tras placar a Edwards bajo el aro.

“Nos alejamos de lo que estaba funcionando”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. “Nuestra defensa se desmoronó por completo. Permitimos 30 puntos, creo, en los últimos seis minutos del tercer cuarto. Gran parte del problema fue la falta de contención del balón”.

San Antonio mantuvo a su rival por debajo de los 100 puntos por quinta vez en 10 partidos de esta postemporada.

“Creo que hicimos un buen trabajo ofreciendo resistencia al principio del partido”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “A medida que ha avanzado la serie, han demostrado que intentan jugar más rápido en ocasiones y que son duros cuando atacan. Creo que cuando hemos tenido mejores posiciones iniciales y mayor conexión al comienzo de las posesiones, eso nos ha ayudado mucho a mantener el ritmo, a estar organizados y a estar conectados en defensa”.