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Fallece el comunicador Melvin TV tras luchar contra el cáncer de colon

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Fallece el comunicador Melvin TV tras luchar contra el cáncer de colon

Santo Domingo.– Fue confirmada la muerte del comunicador Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido popularmente como Melvin TV, quien desde hace varios meses enfrentaba un delicado cuadro de salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon.

El comentarista de espectáculos, quien formó parte de espacios como “Los Dueños del Circo” y plataformas vinculadas a Alofoke Radio Show, había hecho pública su situación de salud a finales del pasado año, solicitando ayuda económica para poder costear tratamientos médicos y procedimientos especializados.

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Durante su proceso, diversas figuras del entretenimiento dominicano manifestaron públicamente su respaldo. Entre ellas, la humorista Cheddy García, quien lo visitó durante su enfermedad, así como el empresario y comunicador Santiago Matías, quien asumió gastos médicos y gestionó asistencia para su tratamiento.

En declaraciones difundidas meses atrás, Melvin TV reveló el difícil momento físico y emocional que atravesaba debido a la enfermedad, situación que generó una ola de solidaridad entre seguidores, colegas y personalidades del medio artístico dominicano.

Hasta el momento, familiares y allegados no han ofrecido detalles adicionales sobre las honras fúnebres.

TEMAS: #Alofoke radio#cáncer de colon#Melvin TV
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.