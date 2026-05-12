Fallece el comunicador Melvin TV tras luchar contra el cáncer de colon

Santo Domingo.– Fue confirmada la muerte del comunicador Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido popularmente como Melvin TV, quien desde hace varios meses enfrentaba un delicado cuadro de salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon.

El comentarista de espectáculos, quien formó parte de espacios como “Los Dueños del Circo” y plataformas vinculadas a Alofoke Radio Show, había hecho pública su situación de salud a finales del pasado año, solicitando ayuda económica para poder costear tratamientos médicos y procedimientos especializados.

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Durante su proceso, diversas figuras del entretenimiento dominicano manifestaron públicamente su respaldo. Entre ellas, la humorista Cheddy García, quien lo visitó durante su enfermedad, así como el empresario y comunicador Santiago Matías, quien asumió gastos médicos y gestionó asistencia para su tratamiento.

En declaraciones difundidas meses atrás, Melvin TV reveló el difícil momento físico y emocional que atravesaba debido a la enfermedad, situación que generó una ola de solidaridad entre seguidores, colegas y personalidades del medio artístico dominicano.

Hasta el momento, familiares y allegados no han ofrecido detalles adicionales sobre las honras fúnebres.