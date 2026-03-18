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Bachatero y Merenguero Urbano del Año: El Chaval y Omega triunfan en los Soberano 2026

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Bachatero y Merenguero Urbano del Año: El Chaval y Omega triunfan en los Soberano 2026

Chaval y Omega

Santo Domingo.– El Chaval de la Bachata y Omega El Fuerte se alzaron con los premios a Bachatero del Año y Merenguero Urbano del Año, respectivamente, durante la entrega de los Premios Soberano 2026.

El galardón de Omega fue entregado previo al inicio formal de la ceremonia, mientras que el de El Chaval se anunció durante la premiación. En esa categoría, el bachatero competía con Raulín Rodríguez, Anthony Santos y Frank Reyes.

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La ceremonia se transmite por Color Visión y cuenta con la conducción de Irvin Alberti y Georgina Duluc.

TEMAS: #bachatero del año#El Chaval de la Bachata#Merenguero Urbano del Año#Omega El Fuerte
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.