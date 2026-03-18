Santo Domingo.– El Chaval de la Bachata y Omega El Fuerte se alzaron con los premios a Bachatero del Año y Merenguero Urbano del Año, respectivamente, durante la entrega de los Premios Soberano 2026.

El galardón de Omega fue entregado previo al inicio formal de la ceremonia, mientras que el de El Chaval se anunció durante la premiación. En esa categoría, el bachatero competía con Raulín Rodríguez, Anthony Santos y Frank Reyes.

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La ceremonia se transmite por Color Visión y cuenta con la conducción de Irvin Alberti y Georgina Duluc.