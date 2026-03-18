Fefita La Grande: “Sin los escenarios y los aplausos no vivo, esa es mi vida”

La veterana merenguera típica Fefita La Grande desbordó carisma durante su paso por la alfombra roja de los Premios Soberano 2026.

Al ser abordada por los medios de comunicación, la artista reafirmó su pasión por la música y su compromiso con los escenarios, dejando claro que, a pesar de su extensa trayectoria, continúa más activa que nunca.

Fefita adelantó que se encuentra trabajando en nuevos proyectos musicales, destacando que, “tengo música nueva, pues sin los escenarios y sin los aplausos no vivo, esa es mi vida”, expresó al ser cuestionada por lo nuevo que está preparando.

Además, reveló que en los próximos días estará grabando una colaboración audiovisual con Romeo, aunque no ofreció mayores detalles.

Durante su recorrido, la artista estuvo acompañada por el empresario Vidal Cedeño, quien aseguró que el público puede esperar grandes sorpresas en los próximos meses.

“Vienen cosas grandes para Fefita, pero todavía no podemos revelar detalles”, comentó Cedeño.