El dolor de una madre sigue intacto a un año de la tragedia del Jet Set

Santo Domingo.- Las heridas siguen abiertas para los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el centro de diversión nocturna Jet Set, quienes desde hace una año, aún esperan respuestas de la justicia.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Rosa López revive el momento en que perdió a su única hija, describiendo un vacío que, asegura, no podrá llenar jamás.

“Perdí todo… porque ella era mi única hija. Yo no tengo más. Mi niña, mi negra mía… eso era mi todo”, expresa con profundo dolor.

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La víctima dejó cinco hijos en la orfandad, todos mayores de edad, siendo la más joven de 23 años. Aquella noche, según relata su madre, compartía con familiares y amistades dentro del establecimiento.

En un momento se dirigió al baño y regresó, sin imaginar que sería uno de sus últimos instantes.

Rosa López asegura que, pese al tiempo transcurrido, la justicia no ha dado respuestas claras. “Ha pasado un año y ni siquiera ha comenzado el juicio. Nadie ha tomado una decisión”, denuncia.

Sin embargo, mantiene la esperanza de que, en algún momento, se haga justicia. “No hablo mucho, pero sé que un día llegará, no solo por ella, sino por todo”.

Entre recuerdos, uno le pesa especialmente: la última llamada que nunca ocurrió. Madre e hija solían asistir juntas a actividades sociales, pero esa noche fue diferente.

“Íbamos juntas a todas las fiestas… y ese día no me llamó. No me llamó para que yo no fuera”, dice, dejando entrever que, quizás, ese silencio evitó otra tragedia en su familia.

Hoy, como muchos otros parientes de las víctimas, Rosa López continúa aferrada a la memoria de su hija y a la esperanza de que el tiempo traiga consigo la verdad y la justicia que aún reclaman.

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