Una ligera llovizna cae sobre la zona cero en el Jet Set. Bajo la carpa, decenas de personas que han llegado se agrupan en silencio, resguardándose de la fina lluvia, mientras esperan el inicio de las actividades conmemorativas.

A pocos metros, agentes policiales custodian la entrada de lo que alguna vez fue un concurrido centro de diversión nocturno.

El espacio que hoy ha sido preparado para las actividades conmemorativas del primer aniversario de la tragedia del Jet Set, hace exactamente un año era una escena marcada por el dolor y la incertidumbre.

En ese mismo lugar funcionaba una morgue improvisada, mientras en las calles aledañas familiares, entre lágrimas y desesperación, aguardaban noticias de sus seres queridos que aún permanecían bajo los escombros de lo que alguna vez fue el Jet Set.

Hoy, ese mismo espacio se transforma en un punto de memoria, recogimiento y homenaje.