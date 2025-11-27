En otras palabras

Mensajea Paliza

El Crimen Organizado Trasnacional (COT) precisa para sus operaciones de la protección de las estructuras estatales, y de la cobertura y facilidades de la economía formal nacional e internacional, cada vez integradas….Por eso buscan penetrarlas, capturarlas e instrumentalizarlas. Esas operaciones se realizan a escala trasnacional…

Al escuchar al amigo presidente del PRM José Paliza en reciente alocución, hablar de la penetración del narcotráfico en la política partidaria y electoral criolla, me motive a compartir algunas reflexiones:

El COT tiene una escala de penetración progresiva, de menos a más, dentro de sus prioridades y estrategias.

En la actualidad, ha hecho metástasis, a escala global: la economía global canalla o mafiosa se está derrumbando junto con la globalización, en medio de una Guerra Global Híbrida,4ta Generación .

En ese contexto, el COT se aferra a la captura de estados, áreas, enclaves o regiones.

En el Gran Caribe y AL, casi todos los estados acusan niveles preocupantes de penetración o cooptación de sus instituciones y espacios. Desde Haití hasta Venezuela, desde Colombia hasta México. Ni hablar los propios EEUU que tienen un saldo anual mortífero por consumo de drogas y una lucha sin cuartel ya declarada.

El poder hegemónico mundial que son los EEUU, que hizo posible avanzar en la utopía de la globalización, con Trump está cambiando radicalmente sus políticas, y se está reconcentrando en su hemisferio para sobrevivir al derrumbe de las civilizaciones, o a la reconfiguracion del orden internacional.

El cambio de sus políticas es notorio y radical, desde que empieza a tratar al narcotráfico y el lavado como actividades terroristas, dejando atrás la etapa en que creía que se podían regular, controlar, contener dentro de ciertos límites, o instrumentalizar a voluntad, para avanzar con ventajas en otras agendas.

Su pesadilla mayor: la alianza del narcotráfico de AL con el fundamentalismo islamico, es una realidad que no la pueden seguir ocultando, ya que ha pasado a ser parte de las dinámicas de los juegos de cerco y contracerco de las potencias mundiales enfrentadas.

En lo que a RD toca, no hay sorpresas. Hace tiempo se advirtió lo que vendría. Ahora, en este contexto, la solución no puede ser tan simplista como convertir a “los partidos en sujetos obligados”. Desde la FNP y Foppredom propusimos una agenda amplia, para reducir y contener el avance del COT en la política partidaria electoral.

El voto preferencial, junto con los costos cada vez más elevados de las campañas, y la consiguiente devaluación de la vocación, carrera y mérito políticos, son aspectos más relevantes que atender.

Por: Pelegrín Castillo Semán

pelegrinhcastillo@gmail.com