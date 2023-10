Estar soltero: ¿decisión de vida?

De acuerdo con la revista The Economist, la soltería es un estilo de vida cada vez más popular. En países como en los Estados Unidos más del 50% de los adultos no están casados.

La revista Psicología Positiva, en su número de fin del año 2012 afirma que: “En los Emiratos Árabes mas del 60 % de las mujeres de mas de 30 años no han contraído matrimonio” .

¿Cuál es la situación en la República Dominicana? No lo sé, pero observo que la tasa de adultos de ambos sexos que no se sienten desesperados por casarse es cada vez es mayor.

¿Es que no quieren compromisos y responsabilidades?

El condicionamiento que ejercen sobre esta generación la sociedad de consumo, y los consejos de sus padres, tiene alguna influencia: “estudie y prepárese para que ningún hombre me la ponga a parir, fregar y cocinar”.

Para muchas damitas pobres y de la zona rural “que un hombre la mudara”, constituía un paso hacia su subsistencia.

Lo que antecede ya no es así, pues la incorporación de la mujer al trabajo; el avance en los esfuerzos de igualdad y la capacitación creciente de la mujer, le confieren cierta independencia y libertad de desempeño que llama la atención y que para ellas el matrimonio no es un objetivo de vida o muerte.

Es indudable que la actual crisis económica determina que emparejarse más que una decisión afectiva, sea calculada en términos de disponibilidad de efectivo$.

Para asumir una relación de pareja bajo techo se requiere de madurez, flexibilidad, tolerancia y capacidad de amar, justamente cualidades que están en quiebra en muchos jóvenes que intentan hacerse adultos.

Los seres humanos del siglo XXI se enfocan en ellos mismos; asumen un hedonismo muy especial ..”me gradué, conseguí trabajo ahora me toca viajar… disfrutar la vida”…

¿Es que mantenerse soltero o soltera es un derecho? Pues sí.

¿Existen personas que viven solas y que no les interesa compartir en compromiso con otro ser humano?

Múltiples son las condiciones que condenan de por vida a la soltería y no voy a hablar de monjas y sacerdotes, y de cierto tipo de minusválidos físicos y mentales.

De forma anecdótica debo decir que aunque no existe una tipificación de la soltería, se da el caso de seres humanos que desarrollan una orientación sexual, pero no han tenido la habilidad de desarrollarla, la reprimen y se refugian en alguna actividad en donde son exitosos (as) y deciden no aparearse en los que algunos ven como mecanismo de defensa inconsciente denominado sublimación y desplazamiento.

La llamada jamona es la muchacha seria de la casa, religiosa, a la que no se le conoce novios y se convierte en la cuidadora de sus padres, la gran administradora, y la tía por excelencia.

En el grupo de los viudos (as) y divorciadas (os) los hay que quedan tan lesionados o tan comprometidos con su anterior relación que “ no levanta jamás la cabeza para mirar hacia otro lado”.

El hombre que pasa de los 40 años, soltero, que no ha tenido hijos se le percibe como “raro” y su entorno especula sobre su identidad y muchas veces (si es un buen partido), es acosado por mujeres que están “al borde de un ataque de nervios “ por casarse.

¿Quién entiende a este mundo?

Por: César Mella

