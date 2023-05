Ezequiel Durán impulsa Rangers

ARLINGTON, Texas, AP.— Ezequiel Durán conectó un jonrón de dos carreras que dio la ventaja en el sexto inning y los Rangers de Texas derrotaron el martes 6-4 a los Diamondbacks de Arizona para igualar su racha ganadora más larga de la temporada con cuatro.

Texas perdía 4-1 en la quinta entrada antes de recuperarse para su sexta victoria esta temporada y mejorar a 4-1 en su estadía en casa. Los Rangers alcanzaron hits de dos dígitos por decimocuarta vez.

“Creo que es un bateador inteligente”, dijo el manager de los Vigilantes, Bruce Bochy, sobre Durán, de 23 años. “Creo que él ve lo que están tratando de hacer en cada turno al bate. Se está adaptando sobre la marcha, que es lo que te gusta de un niño pequeño. Ha demostrado buena disciplina ahí arriba. Es maduro más allá de sus años en cuanto a la parte ofensiva”.

Marcus Semien y Travis Jankowski redujeron la desventaja a 4-3 con sencillos productores en el quinto ante Zac Gallen, quien ingresó al juego con una racha de 28 entradas sin permitir carreras, la más larga en las Grandes Ligas.

“Simplemente demuestra lo bueno que era cuando cerraba equipos noche tras noche o salida tras salida porque las grandes ligas tienen buenos bateadores, muchachos que pueden hacer las cosas que vimos hacer a los Vigilantes hoy”, dijo el manager de los Diamondbacks, Torey Lovullo.

Scott McGough (0-3) relevó al comenzar el sexto y permitió un sencillo con dos outs a Jonah Heim. Duran condujo una bola rápida 1-1 431 pies al centro para su tercer jonrón esta temporada y una ventaja de 5-4. Durán terminó a un triple del ciclo.

