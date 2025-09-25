Buenos Aires.– Las víctimas del triple feminicidio ocurrido el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires, presuntamente vinculado a una banda del narcotráfico, fueron veladas este jueves por familiares y amigos, tras completarse las autopsias de los cuerpos hallados.

El velatorio de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, tuvo lugar en La Matanza, donde la abuela de las jóvenes, visiblemente afectada, debió ser asistida por personal médico.

Familiares y allegados

En medio del dolor, varios familiares portaron camisetas con los rostros de las víctimas y reclamaron justicia y mayor seguridad policial.

A unas diez cuadras se realizó el velorio de la tercera víctima, Lara Gutiérrez, de apenas 15 años, acompañada por una multitud de allegados.



Puedes leer: «No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente», dice Trump

Sospechosos y banda narco bajo la lupa

Los cuatro detenidos por el caso —que incluye presuntas torturas previas al asesinato— fueron trasladados a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de Gregorio de Laferrere, donde rindieron declaraciones ante el fiscal Gastón Dupláa.

Los imputados son Miguel Ángel Villanueva (27), Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), todos acusados de homicidio agravado.

Según la investigación, las jóvenes habrían caído en una “trampa organizada” por una banda narco con base en una villa del barrio Flores, en la capital argentina.

“El crimen fue premeditado y hay más personas involucradas”, advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien confirmó que buscan al presunto líder del grupo, conocido como “Pequeño Jota”, actualmente prófugo pero identificado.

Bullrich: “Es un crimen narco, no un tema de género”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó el hecho como “aberrante”, pero evitó relacionarlo con la violencia de género:

“Son tres mujeres, pero podrían haber sido tres hombres”.

Bullrich criticó que se use el caso para cuestionar el cierre del Ministerio de la Mujer bajo la gestión de Javier Milei.

“Es al narcotráfico donde se debe apuntar y no a lo que se ha dicho en las marchas del Ni Una Menos”.

La funcionaria catalogó el crimen como “mafioso, salvaje y brutal”, aunque insistió en desvincularlo de la agenda de género:

“No vamos a entrar en eso”.

Por el momento, hay cuatro personas detenidas, dos de ellas en la misma vivienda donde se hallaron los cuerpos el pasado miércoles.