Fernando Colunga: «Me tratan bien y me aguantan”

Luego de años de rumores sobre la sexualidad del actor Fernando Colunga, en los que se le atribuyeron romances con ejecutivos y compañeros de escena, el actor habló sobre su pareja. Aunque no ahondó en detalles, confirmó que se encuentra «muy contento» en el terreno amoroso.

«Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil», dijo. «Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante».

Sobre si piensa tener hijos, no descartó convertirse en algún momento en padre. «Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me había ido sacando».