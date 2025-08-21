Franco absuelto en caso de arma ilegal

Santo Domingo.- El campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, recibió este jueves un auto de no ha lugar en el proceso judicial que enfrentaba por presunto porte ilegal de arma de fuego.

La decisión fue emitida por el juez Ángel Valentín, del Juzgado de Instrucción de San Juan de la Maguana.

El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando Franco fue arrestado tras un altercado en una zona residencial de esa provincia.

Durante la detención, las autoridades encontraron un arma de fuego en el vehículo en que se desplazaba, sin los permisos correspondientes, lo que motivó que en junio pasado fuera formalmente acusado por el Ministerio Público.

Al resolver, el juez determinó que no existían méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.

Con esta resolución, cesan las medidas de coerción impuestas y se impide una nueva persecución penal por el mismo hecho, conforme al artículo 304 del Código Procesal Penal. No obstante, el fallo puede ser apelado por la Procuraduría.

Hasta el momento, el Ministerio Público de San Juan de la Maguana no ha informado si recurrirá la decisión.

Cabe señalar que Franco enfrenta otro proceso judicial en el país: una apelación contra la sentencia que lo condenó en Puerto Plata a dos años de prisión suspendida por abuso sexual de una menor de edad.