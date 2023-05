Gobierno lanza plan «Vuelta al Barrio», para enfrentar delincuencia

Santo Domingo.- El Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este domingo el plan «Vuelta al Barrio», con el que el Gobierno busca enfrentar la delincuencia que afecta al país.

Durante un acto celebrado en el club Mauricio Báez, en el sector Villa Juana, en la capital, el ministro Jesús Vásquez Martínez afirmó que el programa busca integrar a figuras del deporte y otras áreas, para que la juventud no siga teniendo como paradigma al «matatán del barrio».

«Antes, el paradigma del barrio era el sacerdote, el médico, los dirigentes comunitarios y las personas de bien, pero ahora es el matatán, y eso no puede ser, hay que imitar a los buenos ejemplos», dijo el funcionario.

A la actividad asistieron el director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, la alcaldesa, Carolina Mejía, y el ministro de Deportes, Francisco Camacho.

También participaron figuras deportivas y artísticas, entre ellas el ex lanzador de Grandes Ligas, Pedro Martínez, quien, aunque llegó al final del encuentro, animó a los jóvenes a «caminar por el sendero correcto».

Martínez recordó que él tuvo que enfrentar muchas vicisitudes para poder llegar a las Grandes Ligas, donde logró tres premios Cy Young y fue nominado en ocho ocasiones para el Partido de las Estrellas.

«Si yo pude, ustedes también pueden. Yo comía lo que aparecía, maroteaba (buscaba mangos y otras cosas) y pude sobreponerme a las dificultades», dijo el ex lanzador, quien logró sus mejores años con los Medias Rojas de Boston, aunque militó en otros cuatros conjuntos.

En un polideportivo repleto de ciudadanos, la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se exhortó a los jóvenes a «alejarse de las cosas malas que hay en la sociedad».

En el acto estuvieron presentes, además, ex glorias del baloncesto como José (El Grillo) Vargas, José Domínguez (Boyón), el ex jugador de Grandes Ligas, Stanley Javier, más una delegación de la selección dominicana de volibol femenino y el ex NBA, Luis Felipe López.

Además, los editores deportivos de los periódicos Hoy y El Nacional, Franklin Mirabal y Leo Corporán, éste último en representación del club Mauricio Báez, así como el doctor Antonio Cruz Jiminián.

El plan fue puesto en marcha primero en La Romana y ahora tocó a Villa Juana, un sector enclavado en el centro de la capital, con una historia deportiva impresionante y una de las instituciones de mayor prestigio del deporte nacional, como el club Mauricio Báez.

La delincuencia es uno de los principales problemas que afectan a la sociedad dominicana, y cada día parece que se agrava, en lugar de resolverse.