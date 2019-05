SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró hoy que el equipo de Danilo Medina apoyará el candidado que escoja esa organización política aunque sea el expresidente Leonel Fernández.

Preguntado sobre si la gente de Danilo Medina apoyaría una posible candidatura de Fernández, Castillo respondió: “No tenga duda, nosotros apoyaremos al que sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana”.

En el sentido de que si las ofensas no importarían para impedir el apoyo al exmandatario Fernández en caso de ser escogido como candidato, reiteró: “No tenga duda de eso, el que sea el candidato va a tener el apoyo nuestro, incluyendo a Leonel Fernández”.

Gonzalo Castillo dijo que no es posible sacar dinero del Estado para pagarles a los legisladores con el propósito de que modifiquen la Constitución y permitir la repostulación del presidente Medina.

Sin embargo, Castillo, ministro de Obras Públicas y uno de los hombres fuertes del “danilismo”, entiende que solo Danilo Medina garantiza el triunfo del PLD.

“El PLD es un partido que debe retomar sus métodos y discutir los problemas internamente, porque al final somos una familia y en la familia uno se pelea pero se arregla; yo tengo la esperanza de que nos mantengamos como una familia”, expresó.

El funcionario precisó que de cada diez empresarios, nueve están a favor de la repostulación del jefe de Estado, porque creen que sin él se caerán las inversiones.

Castillo dijo que dentro del partido oficialista algunos han gente sido irrespetuosos con el presidente Medina, cuando lo califican de “pichón de dictador”.

“Yo no sé cuál es el temor porque nosotros vivimos una democracia y hoy más que nunca”, afirmó.

Como “error gigantesco” señaló que dentro del PLD haya gente que se dedique a detractar al mandatario con el calificativo de dictador.

“Eso es un error gigantesco a nivel de estrategia de los sectores que han estado acuñando esa tesis, porque nada más falso que eso y el pueblo lo sabe, porque el presidente Danilo Medina tiene dos períodos y el presidente de nuestro partido estuvo tres períodos y quiere volver por dos, una vez estuvo jubilado con un nunca jamás que terminó en el 2012. El presidente Hipólito Mejía por igual cambió la Constitución en el 2003 y fue en el 2004 y el pueblo no lo quiso”.

Castillo se preguntó que quién es más dictador de uno que quiere aspirar cinco veces a la presidencia o uno que aspira tres veces.

“Yo creo que esa falsedad que han tratado de vender de dictadura y de peligro a la democracia, yo creo que es un flaco servicio a la nación, porque el país va muy bien”, manifestó.

No hay compra

Castillo dijo que no es posible sacar dinero del Estado para comprar legisladores. Cree que el presidente Medina es el capitán que debe seguir guiando la nave por buen puerto, ya que es el que garantiza el triunfo del PLD.