Haitianos siguen renuentes abrir mercados

Las autoridades haitianas mantuvieron firme su decisión este lunes de mantener cerrada su frontera al comercio con República Dominicana exigiendo que se normalicen todas las actividades entre ambas naciones. Mientras tanto los haitianos acusan a los dominicanos de ser los responsables de incendiar el mercado de Dajabón, alegadamente en represalia por la situación que se está dando.

Hoy es día de mercado binacional, pero desde la semana pasada solo asisten los comerciantes dominicanos, debido a la negativa de las autoridades haitianas de abrir la frontera.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, informó hoy que a pesar de que el portón dominicano estaba abierto desde las 8:00 de la mañana, el lado haitiano sigue con sus puertas cerradas.

Riverón explicó que a la crisis se suma que ahora los haitianos acusan a los dominicanos de ser responsables de incendiar el mercado de Dajabón.

«Los haitianos mantienen sus puertas cerradas, ahora han agregado un nuevo ingrediente que es que han regado que los dominicanos de manera intencional fueron los que iniciaron el incendio», sostuvo el funcionario, quien a tempranas horas de la mañana se presentó al mercado a supervisar la situación.

Los haitianos tampoco acudieron al mercado de Pedernales./Foto Julio Gómez

Añadió que «hay mucho miedo en la población haitiana y ellos alegan que el incendio fue provocado por los dominicanos en represalia por lo que está pasando».

Sostuvo que también los haitianos alegan ahora que no se sienten seguros en República Dominicana.

Explicó que el Gobierno ayudó a una parte de los comerciantes debido a las perdidas que están teniendo al cierre fronterizo y otros esperan ser tomados en cuenta por las autoridades.

Riverón denunció que un sector del empresariado haitiano de incitar para que la frontera se mantenga cerrada por que ellos se benefician de la crisis.

Dijo que muchos empresarios de la vecina nación importan mercancías desde Miami y desde Panamá y se la venden a precios abusivos.

«Este es un tema de que grandes empresarios haitianos que están incitando para que la frontera se mantenga cerrada porque ese grupo se está beneficiando, sobre todo los que están metiendo mercancías de Miami y Panamá y están abasteciendo, aunque de una manera abusiva con los precios , a ellos no le importan que los más pobres de Haití se exploten, me entiende, mientras ellos saquen sus ganancias a ellos no les importa eso, incluso se dice que hay un gran empresario dominicano que está detrás de esto también en esta parte de Dajabón», afirmó Riverón.

Elías Piña

Mientras que las pérdidas de los comerciantes de Elías Piña por el cierre de la frontera con Haití son millonarias y la situación puede empeorar, denunció un dirigente de la Asociación de Exportadores de Huevos (Asohuevos), de esta ciudad.

Juan Díaz criticó igualmente el asedio que supuestamente mantienen los militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) contra los comerciantes haitianos que entran a comprar mercancías a esta parte de la frontera.

Narró que se han podridos camiones de huevos con decenas de miles de unidades del alimento que exportan a la vecina nación, debido al cierre total de la frontera.

Dijo que ya no saben qué hacer debido a que la decisión de abrir la frontera no está en sus manos, sino que es una decisión de los gobiernos de ambas naciones.

Mercancías varadas

Ayer, luego de más de un mes de cierre fronterizo, autoridades de Haití permitieron a comerciantes de esa nación penetrar territorio dominicano a retirar mercancías ya pagadas y a a comprar algunos productos.

Gobierno auxilia

El Gobierno dominicano acudió en auxilio de productores que viven de vender su mercancía a compradores haitianos, principalmente en el mercado binacional de Dajabón que, en condiciones normales, casi siempre estaba abarrotado, se celebra dos veces por semana y ahora luce desierto.

Diálogo estancado

Hasta el momento los gobiernos dominicano y haitiano no se ponen de acuerdo en torno a la apertura de la frontera, a pesar de que la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha ofrecido como mediadora en la crisis. El presidente Luis Abinader dispuso el cierre total de la frontera con la vecina nación desde el 15 de septiembre, como represalia a la construcción de un canal del lado haitiano en el río Masacre, cuyas aguas comparten ambos países, pero en Dajabón el bloqueo se produjo el día 6 y las consecuencias económicas se notan desde hace días. Las autoridades haitianas advierten que solo aceptan la reapertura de la frontera si se realiza en todos los ámbitos, no solo en el comercial.